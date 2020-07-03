اكتشفي اتيكيت السلاد بار

للسلاد بار اتيكيت وأصول خاصّة عليك اتّباعها خلال تحضيرك لطبقك، تناوله والتنقّل حول المائدة الخاصّة بها. اكتشفي هذه القواعد واختبري معارفك في الوقت نفسه!

** ( أسوأ السلطات للرجيم)**

احترمي الترتيب لأطباق مكوّنات السلطة، فلا تقفزي عن أطباق ومن ثمّ تعودي اليها، فتبدين تائهة من جهة وتعيقين الموجودين في الصفّ، من جهة أخرى.

استعملي الأدوات الموجودة في الأطباق، فإيّاك أن تستعملي أصابعك، وأعيدي الأدوات الى الأطباق التي أخذتها منها.

تذكّري أنّ: لست في صدد رسم لوحة فنية، فلا تأخذي عشرات الدقائق وأنت تزينين حبات الطماطم وتدخلينها بين قطع الخسّ كي تنثري بعدها فوق الخليط حبّات الذرة!

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رغم امكانية تواجد مكوّنات كثيرة على مائدة "السلاد بار"، فهذا لا يعني أنّك مضطرة لزجّها كلّها دفعة واحدة في طبقك فهناك مقادير لا تليق ببعضها، كما أنّ اكثار الأشكال والانواع في الطبق يعتبر من صلب أخطاء الاتيكيت! لذا ننصحك بالعودة أكثر من مرّة تحضّرين في كلّ منها سلطتك المفضّلة.

لا يمكنك بحسب قوانين الاتيكيت اعتماد أكثر من صلصة في الطبق الواحد، فاحذري الوقوع في فخّ هذه النقطة.

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