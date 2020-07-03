إليكِ أحدث موديلات الفساتين الطويلة الرومانسية لموضة 2020 اكتشفيها بنفسك

يتميّز فصل الصيف بالإطلالات الجذابة والرومانسية والحالمة والتي شاهدناها بالعديد من التصاميم المميزة في عروض الأزياء العالمية لموسمي ربيع وصيف 2020، وبشكل خاص بتصاميم الفساتين المرهفة والرومانسية والطويلة والتي انتقينا لك مجموعة ساحرة منها لتختاري منها ما يلائم ذوقك وأسلوبك الخاص.

انتقينا لك تصاميم منوّعة وغنية للفساتين الرومانسية الطويلة اخترناها لك من عروض الأزياء العالمية، منها بمنتهى البساطة والأنوثة كفستان “التوزارا” Altuzarra بلون البيج النيود مع القبة بستايل الـV، وفستان “توري بورش” Tory Burch الطويل باللون الأبيض مع لمسات خفيفة من الألوان والدانتيل، وأعجبنا فستان “بلومارين” Blumarine باللون الأزرق بالدرجة التركوازية والمزيّن بطبقات الكشاكش بستايل حالم ورومانسي ومواكب للموضة، ولاطلالاتك الرسمية الفاخرة بفساتين رومانسية اخترنا لك تصميم “باميلا رولاند” Pamella Roland المكشوف الأكتاف باللون الزهري الأنثوي والقصة المستقيمة مع لمسات من الريش والشك البراق

قد يهمك أيضا:

تعرفى على أكثر صيحات للفساتين الصيفية تناسب جميع الأذواق

البلوزات بالألوان الهادئة تجتذب الباحثين على الموضة في صيف 2020