تقرير يجمع أفضل العلامات التجارية في السعودية توفّر دبش العروس بأسعار مقبولة

إذا كنتِ عروس مستقبلية وتستعدين لحفل زفافكِ، فبالطبع تحضيرات دبش العروس تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامكِ. ملابس لانجري، نوم، أحذية للمنزل، مستحضرات جمالية وغيرها، هي جميعها من الأغراض الشخصية التي تحتاجينها ضمن دبش العروس. في هذا المقال، جمعنا لكِ متاجر في السعودية توفّر هذه المنتجات بأسعار مقبولة. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن تتسوّقي من هذه العلامات التجارية في المتجر الخاص بها أو اون لاين. نؤكّد لكِ أنكِ ستجدين تصاميم تليق بالعروس الجديدة، ولا أحد سيدرك أن سعرها زهيد.

علامات تجارية في السعودية توفّر دبش العروس بأسعار مقبولة

متجر فيكتوريا سيكرت في المملكة العربية السعودية

إلى جانب ملابس البيت والرياضة، العصرية والفخمة، يقدّم متجر Victoria’s Secret موديلات لانجري بأسعار مقبولة من أحدث الموديلات. يتراوح سعرها بين الـ25 دولار تقريباً والـ200 دولار. التصاميم التي تتّسم بالسعر الأخير تكون عادة عبارة عن طقم بيجاما أو فساتين حريرية ومميّزة. إضافة إلى ذلك، تجدين لدى هذا المتجر، مستحضرات مرطب جسم، عطور ومكياج.

متجر لافي ان روز في المملكة العربية السعودية

توفّر ماركة La Vie en Rose ملابس لانجري تناسب صاحبات الأسلوب الكلاسيكي والأنثوي. كذلك، تجدين لدى هذه العلامة التجارية فساتين نوم قطنية بمختلف الموديلات. تتميّز جميع هذه التصاميم بالأسعار المقبولة التي تتراوح تقريباً بين الـ30 دولار والـ100 دولار. تتسم هذه الموديلات بتصاميمها الملفتة والعصرية. كما وتتميّز بجودتها العالية. إذا كنتِ عروسه، لا تترددي في زيارة متجر لافي ان روز وتسوّقي أجمل الملابس

متجر اويشو في المملكة العربية السعودية

إذا كنتِ صاحبة أسلوب أنيق وبسيط، فما عليكِ سوى تسوّق ملابس لانجري ونوم لدى Oysho. تستطيعين إيجاد لانجري دانتيل وأخرى شفافة. كما وتجدين موديلات ناعمة ومينيمالية. بالنسبة للأسعار، فتتراوح بين الـ8 والـ70 دولار تقريباً. نؤكّد لكِ بأن موديلات اللانجري لدى اويشو ستمنحكِ لوك عصري وجذاب في الوقت عينه. كما وأنها تناسب العروس الجديدة.

متجر ومن سيكريت في المملكة العربية السعودية

إن كنتِ تبحثين عن ملابس لانجري، نوم وعطور، تناسب دبش العروس، فما عليكِ سوى أن تتسوّقي من Women’secret. ستعثرين على مختلف الأشكال والموديلات التي تناسب جميع النساء. تتراوح أسعار هذه المنتجات بين الـ5 والـ60 دولار تقريباً.

متجر ماركس اند سبنسر في المملكة العربية السعودية

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تقدّم علامة Marks & Spencer مختلف أنواع التصاميم النسائية، الرجالية وتلك المخصصة للأطفال. من الممكن أن تجدي أيضاً أنواع عدة من لانجري وملابس نوم؛ منها الحريرية، منها الجذابة ومنها القطنية. تتراوح أسعار هذه التصاميم بين الـ10 والـ180 دولار تقريباً.

متجر نكست في المملكة العربية السعودية

إن كنتِ تبحثين عن موديلات لانجري ناعمة وعصرية، فلا تترددي في زيارة متجر Next في السعودية. تقدّم هذه البراند أيضاً مختلف أنواع التصاميم والأكسسوارات النسائية، الرجالية وتلك المخصصة للأطفال.

متجر ذا بودي شوب في المملكة العربية السعودية

تقدّم ماركة The Body Shop مختلف أنواع المكياج، العطور ومستحضرات الجسم والشعر. جميعها ذات جودة عالية، تناسب العرائس مهما اختلفت أذواقهن وأسلوبهن. تتراوح أسعار هذه المنتجات، بين الـ6 والـ30 دولار تقريباً.

متجر باث اند بودي وركس في المملكة العربية السعودية

تقدّم علامة Bath & Body Works تشكيلة واسعة من مستحضرات العناية بالبشرة. كل هذه المنتجات أسعارها مقبولة وتتراوح تقريباً بين الـ10 والـ20 دولار. من الممكن أن تجدي عطور ومرطب للبشرة بمختلف الروائح التي تناسبكِ مهما اختلف ذوقكِ.

متجر ذي بيوتي سيكرتس في المملكة العربية السعودية

تعتبر ماركة ذي بيوتي سيكريتس واحدة من العلامات التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية. تقدّم مجموعة متنوعة من مستحضرات الجمال، كريم مرطب للبشرة والعطور. تتّسم جميع هذه المنتجات بالجودة العالية وبأسعارها المقبولة التي تتراوح بين الـ8 دولار والـ42 دولار

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