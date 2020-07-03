الامارات | 5 نصائح لمنزل بارد في الصيف

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمنزل بارد في الصيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يوليو 2020
لا تتوقف أجهزة التكييف عن العمل خلال هذا الوقت من العام، لتبريد المنزل. لكن، هناك العديد من الطرق لجعل المنزل بارداً من دون أجهزة التكييف. وهنا تشارك مصممة الديكور من «شاتلز آند مور وكاريه»، مادلين لاتي، بعض النصائح حول تجديد المنزل لجعله أكثر برودة:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.