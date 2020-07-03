الامارات | 5 نصائح لمنزل بارد في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمنزل بارد في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يوليو 2020

لا تتوقف أجهزة التكييف عن العمل خلال هذا الوقت من العام، لتبريد المنزل. لكن، هناك العديد من الطرق لجعل المنزل بارداً من دون أجهزة التكييف. وهنا تشارك مصممة الديكور من «شاتلز آند مور وكاريه»، مادلين لاتي، بعض النصائح حول تجديد المنزل لجعله أكثر برودة:

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