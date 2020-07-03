الامارات | «كوميدي جميل» تدعم المواهب في السعودية والعالم العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوميدي جميل» تدعم المواهب في السعودية والعالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقوم مؤسسة «مجتمع جميل» بالعديد من الأنشطة والبرامج الاجتماعية المختلفة، وذلك في مجالات عدة عبر مبادراتها المتنوعة، وتم أخيراً إطلاق «مسابقة كوميدي جميل» بهدف دعم المواهب وتحفيزها، سواء في السعودية، أو العالم العربي، حيث يقوم باب رزق جميل وبالتعاون مع «الكوميدي كلوب» بالمساهمة في دعم تلك المواهب ومساعدتها في توفير فرص عمل لها. وتعد المسابقة بمثابة منصة إبداعية تتضمن بثاً حياً يقدمه صانع المحتوى السعودي تركي المحسن على قناة «يوتيوب» الخاصة بمجتمع جميل كل يوم اثنين الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في مسابقة «كوميدي جميل» من خلال دعوة الموهوبين المشاركين لتحميل مقاطع الفيديو الكوميدية الخاصة بهم ابتداءً من يوم 29 يونيو الجاري على الموقع الخاص بالمسابقة comedyjameel.com، ليكون الإطلاق الرسمي لأول حلقة لمسابقة «كوميدي جميل» يوم الإثنين 6 يوليو، على منصة مجتمع جميل في «يوتيوب».

وسيتخلل البث فقرات كوميدية وترفيهية وتفاعلية عدة يتم فيها اختيار المرشحين والإعلان عن الفائزين، ويديرها الفنان والمخرج وصانع المحتوى السعودي تركي المحسن الذي جذب عبر قناته على «يوتيوب» اهتمام العديد من المتابعين بفضل إنتاجه للمحتوى الكوميدي الفريد، ومشاركة المقاطع المضحكة من خلال صفحته على إنستغرام التي وصل متابعوها الى اكثر من مليون متابع.

ويتم الإعلان عن الفائزين بالمركز الأول، الثاني، والثالث في الحلقة التالية من كل أسبوع. وسيحظى الفائزون بجوائز مالية تراوح بين 5000 ريال سعودي للفائز بالمركز الأول، 3000 ريال سعودي للمركز الثاني، و2000 ريال سعودي للمركز الثالث. كما تتضمن جوائز المسابقة جائزة كبرى شهرية بقيمة 25 ألف ريال سعودي لصاحب المقطع الذي يحصل على أعلى تصويت في الشهر.

وقال رئيس مجتمع جميل في السعودية، حسن جميل: «إن مسابقة كوميدي جميل تهدف إلى اكتشاف المواهب الكوميدية وإبرازها للجمهور وتأهيلها لسوق العمل، والمساهمة أيضاً في توفير فرص عمل لها».

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يغلق باب التقديم في المسابقة الأسبوعية كل يوم جمعة عند منتصف الليل. ويتم اختيار والإعلان عن الفائزين الثلاثة في الحلقة الأسبوعية للمسابقة. ولدى الجمهور فرصة التصويت على المقطع الكوميدي المفضل لديهم من بين الأعمال الثلاثة المرشحة للفوز في نهاية الحلقة الأسبوعية، وينتهي التصويت في الأسبوع نفسه عند منتصف الليل.

تشترط المسابقة، المفتوحة أسبوعياً أمام جميع الجنسيات والذين تراوح أعمارهم من 12 سنة وما فوق من المبتدئين والهواة في مجال الكوميديا، أن يكون مقطع الفيديو الكوميدي حديث، وأن لا يتضمن أي تعرض للدين أو السياسة أو السلوكيات السلبية أو يحتوي على أي إساءة أو تجريح لأي جهة أو فرد، وأن يكون مصور بجودة واضحة، ولا تتجاوز مدته دقيقة واحدة.

حسن جميل:

«المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الكوميدية وإبرازها للجمهور وتأهيلها لسوق العمل».

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