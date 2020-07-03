الامارات | «بلاك تاب» يطلق «كرايزي شيك» بنكهة الكرك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يوليو 2020
كشفت «بلاك تاب»، العلامة النيويوركية الشهيرة بإبداع أشهى سندويشات «البرغر»، وأنواع «الميلك شيك» المبتكرة، عن إضافة أحدث نكهاتها من مشروبات الـ«كرايزي شيك» بمكونات مستوحاة من المنطقة العربية كحليب النوق والتمور، وذلك بالتزامن مع إعادة افتتاح أول فروعها لدى المنطقة في فندق «جميرا النسيم».
ويستلهم المشروب الجديد «كرايزي كامل» مكوناته الفريدة من الصحراء، وهو مزيج من حليب النوق مع الهيل، ونكهة الكرك الشهيرة، والفانيلا، وجوز الهند، وطبقة رقيقة من الشوكلاتة والمكسرات والتوابل المعروفة على صعيد المنطقة. ويبلغ سعر المشروب الجديد 69 درهماً، وهو متوافر في فرع فندق «جميرا النسيم».
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