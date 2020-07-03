لماذا تسبب المعقمات بقعاً وتهيجات للجلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحذّر خبراء العناية بالبشرة من تحوّل التدابير المستعملة للوقاية من فيروس كورونا إلى خطوات عدوانيّة تلحق الأذى بالجلد في ظل ارتفاع حرارة الطقس والتعرّض المباشر للشمس.

تعرّفوا فيما يلي على أفضل السبل الوقائية التي يمكن اعتمادها صيفاً دون أن تتسبب في ظهور بقع أو تحسس على البشرة، وفق موقع "العربية".

أصدر أطباء إسبان مؤخراً تحذيراً من خطورة استعمال الجل المعقّم لليدين لدى التعرّض للشمس. والسبب أن نسبة الكحول الموجودة في هذا المستحضر ممكن أن تؤدي إلى ظهور تهيّجات وبقع على البشرة. فاستعمال المعقم الواقي من انتقال فيروس كورونا، ممكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى تلف الحاجز الجلدي الذي لا يعود قادراً على القيام بالدور الموكل إليه. وهذا ما يؤدي إلى ظهور تهيّجات وحروق على البشرة ممكن أن تتحوّل في وقت لاحق إلى بقع بنية. فقد تظهر هذه البقع بعد عدة أيام على استعمال المعقم والتعرّض للشمس، أما التخلص منها فصعب ويجب أن يتم تحت إشراف طبي.

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- تجنّب المعقمات المعطّرة:

ينصح الخبراء بضرورة الإطلاع على المكونات التي تدخل في تركيبة معقمات اليدين، وتجنّب استعمال تلك التي تحتوي على زيوت أساسيّة أو عطور خلال فصل الصيف. إذ يمكن أن تزيد من خطر التهيّجات والحروق والجفاف الذي يطال بشرة اليدين، كما يمكن أن تتسبب بظهور بقع بنية. على أن تتم الاستعاضة عنها بتركيبات موصى باستعمالها من قبل منظمة الصحة العالمية وتباع عادةً في الصيدليات. أما الغسل المتكرر لليدين الذي يتسبب بجفاف بشرتها فيمكن معالجته عن طريق تطبيق زيت اللوز أو الأفوكادو على بشرة رطبة وتركها تتشربه لتحصل على كفايتها من التغذية والترطيب.

- استعمال المحارم المعقّمة:

تشكّل المحارم الجاهزة المبللة بمحلول معقّم وسيلة فعّالة ممكن أن تحل مكان الجل المعقّم. وهي لا تتسبب بظهور أي تهيّجات أو بقع على البشرة، ويمكن استعمالها بأمان لدى التواجد خارج المنزل كما يمكن استعمال الكحول بنسبة 70% كونه يتطاير بسرعة عن اليدين بعد تطهيرها بخلاف الجل المعقم الذي تبقى بقاياه على سطح الجلد.

- تطبيق كريم حماية من الشمس قبل وضع القناع:

يشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن معدل حياة الأقنعة الطبيّة وتلك المصنوعة من قماش لا يتعدى الأربع ساعات في فصل الصيف، إذ تفقد هذه الأقنعة فعاليتها نتيجة ارتفاع الحرارة والرطوبة فضلاً عن زيادة التعرّق. وهم يشددون على ضرورة الابتعاد عن الأقنعة المصنوعة من خامات غير قطنية يمكن أن تسبب احمرارا وتهيّجات في البشرة. ويشدد أطباء الجلد على أن استعمال الأقنعة لا يؤمن حماية للبشرة من الشمس إلا إذا كانت مصنوعة من خامات قطنية سميكة مثل الدنيم، ولذلك يوصون بضرورة استعمال كريم حماية من الشمس على كامل الوجه قبل تطبيق القناع الواقي.

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