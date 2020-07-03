الملكة ليتزيا أنيقة في فستان أزرق داكن خلال تجوّلها في إشبيلية

وضعت الملكة ليتيزيا والملك ملك إسبانيا السلامة أولاً أثناء زيارتهما لحي تريس ميل فيفيينداس في إشبيلية، حيث وظهرت الملكة ليتزيا، 47 سنة، في شكل أنيقًا في فستان أزرق داكن وخفيف، والذي نسقته مع حذاء من اللون البيج الأنيق، كما ارتدت قناعا للوجه، للحماية من جائحة الفيروس التاجي، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

والرحلة هي جزء من جولة ملكية ستأخذ الزوجين من خلال العديد من مجتمعات الحكم الذاتي الإسبانية بهدف دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بعد تفشي الفيروس التاجي.

اختارت الملكة ليتزيا، تنسيق شعرها البني مرة أخرى في تسريحة ذيل حصان مجعد أنيق.

في غضون ذلك، ظهر زوجها فيليبي السادس، 52 سنة، بصورة أنيقة بارتداء قميص أزرق فاتح وسروال ذكي وزوج من الأحذية الجلدية البنية.

بدت الملكة ليتيزيا وزوجها مرتاحين عندما خرجوا إلى الشوارع وساروا إلى جانب الناطقة باسم الحكومة ووزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو.

اختارت ملكة إسبانيا ليتزيا اللون الأخضر اللافت للنظر عندما خرجت مع زوجها الملك فيليب السادس، الخميس الماضى، وارتدت ليتزيا قناع للوجه خلال فى الزيارة بالما دي مايوركا.

والتقت الملكة ليتيزيا وزوجها الملك فيليب، بعض من العملاء لمعرفة البروتوكلات الصحية التى يتم اتباعها فى الفنادق، وفقا لموقع "اكسبريس".

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