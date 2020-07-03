وصفات طبيعية للتخلّص مِن تجاعيد الجبهة ومنطقة العين

تُعاني المرأة من ظهور علامات التجاعيد على الجبهة لأسباب مختلفة منها التقدم في العمر وفقدان البشرة لمرونتها وعوامل وراثية والتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وتكرار تعبيرات معينة مثل العبوس والتعرض لضغوط عصبية، مع التدخين، لذلك أشار التقرير المنشور بموقع "healthline"، إلى طرق معينة للتخلص من خطوط التجهم، منها اتباع نظام غذائي صحي والإفراط في شرب الماء وترطيب الجسم، والحصول على قسط كافٍ من النوم، مع اتباع وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبهة.

بياض البيض

ينصح بوضع بياض البيض على خطوط التجهم، جانب العينين وبين الحاجبين، لبضع دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة الطبيعية للحصول على نتيجة إيجابية.

زبادي وعسل

ينصح بوضع الزبادي الممزوج بالعسل وعصير الليمون بكميات متساوية مع إضافة السائل من كبسولة فيتامين E ووضع المزيج بجانب العينين وبين الحاجبين، والانتظار لمدة 10 دقائق قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند واللوز

ينصح بتدليك بضع قطرات من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو بين الحاجبين وبجانب العينين، كل ليلة، قبل النوم، للحصول على نتيجة إيجابية وهو التخلص من التجاعيد والحصول على بشرة أكثر شباب وحيوية.

زيت بذور الكتان

ينصح بابتلاع ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان مرتين إلى أربع مرات في اليوم، والتى تساعد أيضاً على التخلص من تجاعيد العينين والحاجبين، وتضمن الحصول على بشرة مشرقة.

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قناع الأفوكادو

ينصح بتحضير ثمرة فاكهة الأفوكادو، وهرسها جيداً، ثم عمل قناع من الأفوكادو المهروس، ووضعه على الوجه، والانتظار لمدة 20 دقيقة، قبل غسل الوجه بالماء الفاتر، وينصح بتكرار التجربة للحصول على بشرة أكثر شباب وحيوية والتخلص من التجاعيد.

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