10 إطلالات للنجمات بالشعر البني ذي الظل الأشقر

يأتى الصيف محملا باتجاهات مختلفة من الموضة والجمال، حيث ألوان الأزياء المميزة، بالإضافة إلى ألوان الشعر المليئة بالحيوية، لكن يبقى الشعر البنى ذو اللمسات الشقراء هو اتجاه لا يبهت أبدًا.

ويعتبر هذا المزيج الكلاسيكى مناسب للجميع لعدة أسباب، يبدو رائعا على مدار العام، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى صيانة مستمرة كاللون الوردى أو ألوان الباستيل، فمهما كان اختيارك لدرجة البنى باعتباره اللون الأساسي، يمكنك إضافة ظل أشقر سيناسب حيوية الصيف وفقًا لموقع "بونجور" للموضة.

ومن جانبه يقول خبير الشعر أونير تايلور : "هناك بعض الأشياء التى يجب أخذها فى الاعتبار إذا كان البنى هو اختيارك الذى ترغبين فى استكمال الصيف به، أبرزها تحديد المدة التى ترغبين فى الالتزام بها للحفاظ على الظل الأشقر خلال هذه الفترة."

ويضيف خبير التلوين " يجب قبل تلوين شعرك، تحليل لون بشرتك وعينيك، لتحديد الألوان الأكثر ملائمة ."

ويشير إلى أن البحث عن التغيير يتطلب ظل أشقر لإبراز أفضل مميزاتك، مؤكدا أن هناك درجة مثالية من اللون الأشقر مناسبة للجميع.

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ويوصى الخبير باتباع أسلوب أكثر واقعية مؤكدًا أن هذا هو الطريق الأمثل لإطلالات جذابة، مقترحا استخدام شامبو مناسب والذى يحتوى على واقى حرارى خلال فصل الصيف حتى لا تتسبب أشعة الشمس فى تفتيح الشعر.

وفيما يلى أبرز إطلالات النجوم بالشعر البنى ذو الظل الأشقر والتى تتنوع درجاتها وفقا للون البشرة والعيون، يمكنك أن تختارى منها ما يناسبك.

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