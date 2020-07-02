نور هشام سليم يهاجم شابا تحرش بـ 100 فتاة (صورة)

علاقات و مجتمع

انضم نور سليم، نجل الفنان هشام سليم، إلى الحملة التي تهاجم شابا تحرش بما يقارب الـ 100 فتاة، بعد انتشار تلك الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاكمته.

ودون نجل الفنان هشام سليم، باللغتين العربية والإنجليزية: "تحرش واغتصاب.. المتحرش أحمد بسام زكي"، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

Advertisements

يأتي تعليق "نور"، عقب تصدر هاشتاج باسم أحمد بسام زكي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ صباح اليوم، بعدما دشنت عشرات الفتيات، حكايات تعرضهن للتحرش، من قبل أحمد بسام.

وبدورها، قالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه في ضوء الأنباء المتداولة، عن اغتصاب طفلة عمرها 14 عاما من طالب ينتمي للجامعة الأمريكية، وتهديده للطالبات: "إن الشخص الذي يدعى أحمد بسام زكي، ليس طالباً حالياً بالجامعة، حيث تركها عام 2018، ولا توجد أي علاقة بينه وبين الجامعة منذ تركها".

وأكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنها لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.