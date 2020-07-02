طرق تهوية المنزل بطريقة صحيحة في فصل الصيف

صحة

يحتاج المنزل إلى التهوية الصحيحة وخاصة في فصل الصيف، وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات لتهوية المنزل جيدا في الصيف، بحسب ما ذكره موقع "health line".

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التهوية عدة مرات في اليوم

أوصى الموقع بتهوية المنزل عدة مرات في اليوم، نظراً لأن ثاني أكسيد الكربون والروائح وفوق كل ذلك الرطوبة دائماً ما تتراكم في الغرفة، وذلك بفعل الطهي والاستحمام والتنفس، وإذا كانت التهوية غير كافية، فقد تتسبب الرطوبة في حدوث العفن.

ولذلك يوصي المكتب الاتحادي حماية البيئة بالتهوية مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ولمدة خمس دقائق في كل مرة.

فتح النوافذ على نطاق واسع

يتم فتح النوافذ على نطاق واسع، ومن الأفضل أن تكون النوافذ متقابلة لخلق تيار هواء داخل الغرفة أو في عدة غرف، مما يعمل على تحسين التهوية ويساهم أيضا في خلق مناخ داخلي صحيح.

تعتيم النوافذ

وفي النهاية يمكن تبريد الهواء داخل المنزل بشكل بسيط وفعال من خلال تعتيم النوافذ لكي لا تنفذ من خلالها أشعة الشمس من الأساس، واستخدام الستائر والمظلات، التي يتم نصبها على النوافذ والشرفات.