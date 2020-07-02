صاحبة حضانة ترفض فتحها في ظل كورونا: الأطفال أمانة في رقبتي

ماما

رغم الخسارة المادية الكبيرة التى تعرّض لها أصحاب دور الحضانة، بسبب فترة الإغلاق التى استمرت 3 أشهر، إلا أن سماح عبدالفتاح، صاحبة حضانة لديها فرعان فى المقطم والمعادى، رفضت إعادة فتح الحضانة فى كلا الفرعين، حفاظاً على سلامة وصحة الأطفال من الاختلاط خلال هذه الفترة.

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«لا أحتمل التقصير أمام الله فى أمانة بحجم أولادكم، وعلى استعداد لخسارة أى شىء فى مقابل عدم خسارة احترامكم لنا وثقتكم فينا»، بهذه الكلمات بررت «سماح» استمرار إغلاقها الحضانتين مرة أخرى، خوفاً على صحة الأطفال، رغم قرار وزارة التضامن بعودة الافتتاح: «ولاد الناس زى ولادى بالظبط، وأنا نفسى مش بسمح لولادى بالاختلاط، واللى مش برضاه على ولادى مش برضاه على ولاد الناس، دول أمانة فى رقبتى ليوم الدين».

أشارت إلى أن خسائرها المادية كبيرة، ولكن الضمير يحتم عليها عدم فتح الحضانة خلال هذه الفترة.

ترى «سماح» أن إعادة فتح دور الحضانة خلال فترة تفشى الفيروس خطر على صحة وحياة الأطفال: «فيه زمايل من أصحاب الحضانات فتحوا وهمّا حرين لكن أنا ماقدرش آخد قرار زى ده، دول أطفال محتاجين رعاية ومش هيفهموا أى حاجة عن التعقيم وإجراءات الوقاية»، مؤكدة أنها علّقت فتح الحضانة على انتهاء أزمة فيروس كورونا.