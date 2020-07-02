ظهر بالمكياج والشعر الأخضر.. من هو مصمم الأزياء المصرى مهند كوجاك؟

لايف ستايل

إطلالة غير تقليدية، أثار بها مصمم الأزياء المصرى مهند كوجاك، جدلا واسعا، وذلك بعد ظهوره في أحدث جلسة تصوير بعدسة طارق المقدم، والتي شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهر "كوجاك" بأزياء شتوية، عبارة عن بدلة فضفاضة فاتحة اللون، مصنوعة من القطيفة، تتضمن "هاي كول"، من اختيار الاستايلست أحمد سرور، ومكياجا بسيطا يحتوي على "روجاجو" وفصوص صغيرة بجوار العين، بأنامل ميكاب ارتست حبيبة القصراوي، وشعر أخضر اللون، ممزوج بخُصل رمادية، خلال جلوسه أمام خلفية من قماش "كوفرتا"، والتي سبق أن صمم "كولكشن" كامل من تلك الخامة.

وترصد "هن"، أبرز المعلومات عن مهند كوجاك، خلال الفقرات التالية.

1- ولد في 25 أبريل 1994.

2- بدأ في تدشين علامة الأزياء الخاصة به منذ 5 سنوات، حيث صمم أول فستان له من "أوراق المناديل" في عمر الـ18.

3- على الرغم من تصميماته الجريئة وغير التقليدية، إلا أنه أكد، خلال لقائه مع قناة "mbc" في 2017، أنه يرحب بتصميم أزياء للمحجبات، قائلا: "معنديش مشكلة ألبس محجبة أو بنت ممتلئة، أنا كبراند بحاول أتواصل مع مختلف الفئات".

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4- تعاون مهند كوجاك، مع العديد من الفنانات في مصر والوطن العربي، أبرزهن: نيللي كريم ومي عمر ودرة وسارة عبدالرحمن وإنجي المقدم.

5- صمم مهند كوجاك، بدلة سوداء للفنان أحمد الفيشاوي، خلال حضوره فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

6- أثار الجدل في حفل عيد ميلاد في العام الحالي، بسبب الأزياء غير التقليدية للحضور من الأصدقاء وعارضات الأزياء والفنانات، أبرزهن سلمى أبو ضيف، والممثلة سارة عبدالرحمن.

7- صمم مهند كوجاك، فستانا من 800 كيس من البلاستك، والذي تألقت به الفنانة روزالين البيه، في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، موضحا خلال حديثه لـ"الوطن"، أن الزي استغرق شهرين كاملين من العمل لتنفيذه، راغبا في دعم فكرة "إعادة التدوير"، الذي يعد توجهًا عالميا.

8- أكد "كوجاك" اعتماده في عدد كبير من تصاميمه على أقمشة "التنجيد والستائر"، وذلك خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة".

9- أهدى المئات من المعاطف للاجئين السوريين في لبنان، بحسب ما أورده موقع مؤسسة "MBCHope".

10- يتابعه ما يتجاوز الـ200 ألف شخص، عبر الحساب الرسمي الخاص بالـ"براند" على "إنستجرام".