ابنة بيل جيتس عن علاقتها بالمصري نايل نصار: محظوظة لكونه معي

علاقات و مجتمع

تعد علاقة ارتباط ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس من رجل الأعمال المصري نايل نصار، واحدة من أبرز العلاقات التي يحرص الكثيرون على متابعتها، ففي حوار لمجلة "سايد لاينز ماغازين"، التي تختص بأخبار الفروسية، تحدثت "جينيفر"، عن علاقتها بـ"نائل"، ضمن حوار مطول شمل طفولتها ونشأتها.

وقالت ابنة الملياردير الأمريكي أنها محظوظة لأن لديها شريك مثله، "نائل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية هو أن أؤمن بنفسي، كما أنه يحرص على دعمي والتواجد بجانبي دائما باستمرار".

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وتابعت أن "نايل"، شخص متواضع ومخلص، "وأنا أتطلع إلى بناء حياة جيدة ومتميزة معه في المستقبل، وذلك من خلال كل من شغفنا المشترك وشغفنا الفردي."

وأوضحت "جينيفر"، أنها تخرجت من جامعة ستانفورد عام 2018، وتخصت كطبيبة أطفال وبدأت عملها في الطب عام 2019.

وأكدت أنها لديها أيضًا شغف لركوب الخيل، والذي بدأت تفعله في سن السادسة، وهي الوحيدة في عائلتها التي تركب بشكل تنافسي، ونشأت في منافسة إيف جوبز، ابنة مؤسس شركة "أبل" الراحل ستيف جوبز.

وفي يناير الماضي، أعلنت جينيفر، أنها وافقت على طلب الزواج، الذي تقدم به الفارس المصري نايل نصار، البالغ من العمر 29 عاما.