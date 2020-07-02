بمكياج وشعر أخضر.. نيولوك جديد للمصمم مهند كوجاك يفاجىء متابعيه

للرجال فقط

فاجأ مصمم الأزياء مهند كوجاك، متابعيه، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر جلسة تصوير جديدة، بعدسة طارق المقدم، ظهر خلالها بـ نيو لوك "غير تقليدي"، وإطلالة غير معتادة.

وظهر "كوجاك" بأزياء شتوية، عبارة عن بدلة فضفاضة فاتحة اللون، مصنوعة من القطيفة، تتضمن "هاي كول"، من اختيار الاستايلست أحمد سرور، ومكياجا بسيطا يحتوي على "روجاجو" وفصوص صغيرة بجوار العين، بأنامل ميكاب ارتست حبيبة القصراوي، وشعر أخضر اللون، ممزوج بخُصل رمادية.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت على 3 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات التي تنوعت بين المشيدين بالإطلالة المختلفة والمنتقدين لها، من أبرزها: "لوك مذهل وغير تقليدي"، و"لبس غريب والشكل مش مقبول"، و"ملابس مذهلة للغاية".

يشار إلى أن مهند كوجاك من أشهر مصممي الأزياء المصريين، حيث نجح في التعاون مع العديد من الفنانات، أبرزهن: سلمى أبو ضيف وأروى جودة.