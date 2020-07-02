بعد زيارة زوجته له.. رجل يعود من غيبوبة مميتة بسبب كورونا

صحة

ذهبت الزوجة سو مارتن، إلى زوجها "مال"، لزيارته لمرة أخيرة بعد تأكيدات الأطباء المستمرة بأنه لن يتمكن من النجاة من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ظل الرجل في العناية المركزة لمدة 11 شهرا دون تحسن، وبدأت عضلاته وجسمه في الانهيار، حتى أكد الأطباء أنه سيموت، بحسب ما قالت الزوجة، "دخلت لرؤية مال فوجدناه في غيبوبة تامة".

ولكن الزوج خالف كل التوقعات بعد زيارة زوجته وأسرته، وبدأ في الإفاقة، بعد أن ناقشت "سو" وأبناؤها جنازته المحتملة، ومن المقرر أن يغادر الزوج أحد مستشفيات إنجلترا قريبا بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الزوجة: "مع مرور الأيام، فاجأ مال الأطباء، بتحسن حالته يوميا بشكل ملحوظ. خرج من غيبوبته وكان يعاني من الهزال العضلي، لكنه بعد فترة من العلاج تمكن من التحدث".