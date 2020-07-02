«العرق يمد».. أحفاد «الزعيم» فنانون بالفطرة «تمثيل ورسم وإخراج»

علاقات و مجتمع

"هذه الأشبال من ذاك الأسد".. 7 أحفاد للزعيم عادل 3 منهم من ابنته سارة، و3 من نجله رامي، وفتاة من محمد إمام، وهي أصغرهم حيث تبلغ عاما، امتد العرق الفني لهم، فكبر "الأشبال"، وبدأت تظهر مواهبهم الفنية "المميزة"، كان آخرهم هالة مقبل، حفيدته من ابنته سارة، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بتقليدها جدها على "تيك توك"، في مقطع صغير من مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي كان جدها يقول فيها: "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف".

أحفاد الزعيم من رامي إمام

رقية رامي إمام هي أصغر أحفاد الزعيم من ابنه رامي إمام، أما أكبر أحفاده فهو عادل رامي إمام، والذي يسير على خطى والده في الإخراج، حيث يدرس الفن والإخراج خارج مصر، وأخرج بالفعل أول أفلامه القصيرة على موقع "يوتيوب"، وهو "انحدار"، وأثار ضجة كبيرة حينها بسيره على النهج الفني نفسه لوالده أو جده.

عادل رامي إمام

"انحدار"، فيلم قصير بدأ به عادل رامي إمام مشواره مع الشهرة والفن، فهو جزء من مشروع مدرسي، استعان خلاله بصديقه وشقيقه للتمثيل، وكذلك بخبرات والده، وقال خلال لقاء تليفزيون، وكان جده هو الداعم الأول له، فحينما أخرج هذا الفيلم خشي من رد فعل "الزعيم"، لكنه أعجب بالفيلم في نهاية المطاف.

وقال عادل إن ذهابه إلى اللوكيشن مع والده وجده علمه الكثير عن المجال الفني، ومن أكثر ما استفاد به من جده هو الثقة بالنفس، وكان يشجعه دوما على مواصلة العمل في المجال الفني، والذي يعرف حاليا بـ عادل إمام جونيور.

أما والده فقد نشر الفيلم لنجله على "السوشيال ميديا"، ثم نشر فيديو آخر معه، ليعرف الجمهور به.

وعن علاقته بجده قال عادل إمام جونيور إنها جيدة جدا، وكل جمعة يتناول معه الطعام على سفرة واحدة، موضحا أنه يهتم بالدراسة والجامعة في المقام الأول، فعادل هو أول الأحفاد.

عز الدين رامي إمام

عز الدين رامي إمام ثاني أبناء رامي، كان عمه محمد إمام نشر صورة تجمعه بأولاد أخيه عبر موقع "إنستجرام"، وعلق عليها ساخرا من مرور الأيام بسرعة وكيف كبر الأحفاد بتلك السرعة، حيث كتب، "عادل وعز الدين ولاد رامي أخويا ما شاء الله كبروا لحد ما بقوا أكبر مني، ربنا يحفظهم ويحفظ جميع ولادنا وبناتنا".

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ولعل أبرز ظهور لـ عزالدين عندما اشتكى والده من موسيقى صاخبة في حفل عيد ميلاده، حينما جمع أصدقائه في المنزل، وكتب رامي إمام في تعليقه على فيديو نشره من الاحتفالية، "عز الدين ابني احتفل بعيد ميلاده في جو موسيقي صاخب، هو وأصحابه كانوا مشغلين مزيكا بجميع الأنواع الممنوع منها والمرغوب، ومزيكا غربي وأغاني مهرجانات".

وتابع رامي إمام: "عازم 67 واحد في البيت، وأنا بصراحة كان نفسي أروح أفرح معاهم.. بس قلت خليهم براحتهم، إليكم ملخص الاحتفالية".

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أحفاد الزعيم من سارة

أمينة وكاميليا وهالة، 3 فتيات من "أم البنات" سارة إمام، لعل أشهرهن هالة مقبل، والتي تبلغ من العمر 13 عاما، وبدأت تظهر في أكثر من مناسبة لتوجه رسائل مؤثرة لجدها الزعيم عادل إمام، كما وثق ظهورها الأخير تطورت في موهبتها.

هالة مقبل

ورغم تقليد جدها في التمثيل، فإنها أكدت خلال لقائها في برنامج من قبل هو "أطفال ولكن"، أن موهبتها الأساسية هي الرسم، وترغب في أن تصبح فنانة تشكيلية أكثر منها ممثلة، فهذا هو حلمها الذي تسعى إليه، ورسمت بالفعل السندريلا من قبل وكانت تلك واحدة من ميزاتها.

وقالت عن علاقتها بجدها إنها جيدة جدا، إنه أول من يدعمها دوما في تنمية موهبتها وتشجيعها على الرسم والفن التشكيلي، حيث بدأت في الاهتمام بموهبتها وهي في عمر 8 سنوات، وكان عادل إمام هو أول داعميها وأول من يرى لوحاتها التي ترسمها.

وظهرت هالة وهي الأكثر شهرة بين الأحفاد بالإضافة إلى عادل، مع الفنان محمد رمضان، والفنان مصري الأصل مينا مسعود.

كاميليا مقبل

نشرت كاميليا من قبل مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على "تيك توك"، ظهرت فيه مع شقيقاتها ووالدتها سارة، والذي تحدثت فيه سارة عن شخصية كل فتاة، وقالت عن كاميليا خاصة، إنها هي الأكثر أناقة والأكثر قسوة والتي ستتزوج أولا على الأرجح والأذكى دراسيا، وهي التي قد تقتل أحدا.

ولدى هالة وكاميليا شقيقة ثالثة هي أمينة ولكنها لا تظهر عادة في الميديا، ولا تتحدث كثيرا عن حياتها الشخصية أو علاقتها بجدا.