"أمهات مصر": تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان الاستاتيكا وضيق الوقت

ماما

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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة، واجهوا صعوبات في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، والذي أجروه اليوم.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن أغلب تعليقات أولياء الأمور والطلاب تضمنت شكاوى من صعوبة امتحان مادة الاستاتيكا، وبعض الأسئلة التي تحتاج لتفكير وفهم ووقت أطول، لافتة إلى أن هناك شكاوى من ضيق الوقت المخصص للامتحان والذي لا يتناسب مع الأسئلة، بحسب أولياء الأمور.

وأشارت مؤسس الاتحاد، إلى شكوى أولياء الأمور من تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتشديد وتوقيع أقصي عقوبة على المتسببين في التسريب، أو من يسمح لأي طالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول.