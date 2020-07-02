علاقات و مجتمع
حرص الفنان أحمد زاهر، على تهنئة زوجته هدى زاهر، بعيد ميلادها والذي يتزامن اليوم 2 يوليو .
وكتب "زاهر" رسالة رومانسية لزوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مصحوبة بمجموعة من الصور معلقًا عليها "يوم 2 يوليو أجمل يوم في حياتى لأنه اليوم اللى اتولدت فيه حبيبتى ومراتي وأم بناتي وشريكة عمري وشريكة نجاحي وأحلى حاجة حصلتلي".
واستكمل الفنان رسالته: "كل سنة وأنتى حبيبتي وصاحبتي وروحي وعمري، وكل حاجة في دنيتي ربنا يخليكي ليا، وميحرمنيش منك لحظه واحدة، وعقبال مليون سنة.. بحبك يا هدى".
يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد زاهر كان من خلال شخصية "فتحى" في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذي عرض فى موسم شهر رمضان الماضي، وحقق زاهر من خلال شخصيته الشريرة في المسلسل نجاحاً جماهيرياً .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر لزوجته في عيد ميلادها: أحلى حاجة حصلتلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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