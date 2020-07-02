الامارات | 10 دنانير لكل من يصطاد كلبا في العقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دنانير لكل من يصطاد كلبا في العقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في محافظة العقبة، جنوب الأردن، صرف مبلغ ١٠ دنانير ( ما يساوي 50 درهماً إماراتياً) لكل مواطن يقوم باصطياد كلب ضال دون قتله.

وأشارت السلطة في قرارها أن كل مواطن او موظف يقوم باصطياد كلب ضال دون قتله عليه ان يسلمه لمديرية خدمات المدينة ليصار الى ايواء الكلاب الضالة ورعايتها اصوليا.

وتشكل ظاهرة الكلاب الضالة مشكلة تؤرق الأهالي وزوار المدينة السياحية، وتسبب ازعاجا دائماً لهم، وقلقاً على حياة كبار السن والأطفال الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وتنتشر بشكل أكبر في الوسط التجاري والمناطق السكنية بعد فتح حظر التجول في العقبة.

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