الامارات | اختناق 100 عامل وعاملة بمبيد حشري.. في مصنع بالأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق 100 عامل وعاملة بمبيد حشري.. في مصنع بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع إلى نحو 100 عامل وعاملة عدد المصابين بحالات اختناق في مصنع بالأغوار الشمالية في الأردن، بحسب مصدر في الدفاع المدني في العاصمة الأردنية، أوضح أنه جرى تعزيز كوادر الإسعاف والإنقاذ للعمل على نقل المصابين.

وكان أعلن صباح اليوم في حصيلة أولية عن نقل 11 عاملا في أحد المصانع إلى مستشفيي معاذ بن جبل وأبو عبيدة، جراء تعرضهم للاختناق بعد استنشاقهم مبيدا حشريا.

وباشرت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة اربد، شمال المملكة، التحقيق في الحادث.

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