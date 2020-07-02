بـ"لوك" مختلف وجريء.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تحرص الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة جمهورها دائمًا لمحات من حياتها الشخصية، واعتادت أن تطل بإطلالات رائعة.

نشرت لقاء اليوم صورة جديدة، إذ ارتدت فستاناً قصيرًا باللون الأبيض، بقصة الكلوش التي تعتمد على أن يكون الفستان طويلًا من الخلف وقصيرًا من الأمام، ووضعت له حزامًا في المنتصف من نفس لون وقماشة الفستان.

اعتمدت لقاء على مكياج برونزي وروج أحمر يلائم لون شعرها البني الفاتح ولون بشرتها.

واختارت تصفيف الشعر المنسدل على الجانبين مع ماكياج حيوي بالألوان الترابية مع أحمر شفاة قوي باللون الأحمر.