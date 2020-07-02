ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخبز يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

يعتبر الخبز طعاما أساسيا للملايين من الأشخاص حول العالم، فليس هناك أفضل من تناول رغيف طازج، أو غمر أسنانك في قطعة سميكة من الخبز المحمص مغطاة بالزبدة والمربى.

ويحقق الخبز الكثير من الفوائد لجسمك وعقلك إذا كنت تأكله كل يوم، نستعرض ذلك، وفقا لما ذكره موقع thelist.

- يغنيك عن الألياف

تناول الخبز كل يوم قد يعني أنك لن تضطر إلى تناول مكملات الألياف الخاصة بك بنفس القدر.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب على النساء دون سن الـ50، تناول 21 إلى 25 جرامًا من الألياف يوميًا، بشكل مثالي من مصادر الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان. ومع ذلك، فإن معظم النساء لا يحصلن على الحد الأدنى من متطلبات الألياف اليومية، كما تقول أخصائية التغذية الدكتورة جولي ميللر جونز: "يأكل الكثير من الناس نصف كمية الألياف الموصى بها فقط".

لكن إذا كنت تستمتع بشريحة أو اثنتين من خبز الحبوب الكاملة كل صباح، فأنت في طريقك للحصول على الألياف التي تحتاجها، حسب ميللر جونز: "إن الحمية التي تحتوي على الحبوب الكاملة والخبز من العوامل المهمة في حمض الفوليك والثيامين والحديد والألياف الغذائية".

- يحسن ضغط الدم

إذا كنت تأكل الخبز كل يوم، فهناك احتمال أن تساعد في التحكم في ضغطك، حيث قالت الدكتورة سيدهارثا أنجادي، عالمة فسيولوجيا تمارين القلب والأوعية الدموية إن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتابعت: "اثني عشر أسبوعًا من زيادة استهلاك الحبوب الكاملة بما في ذلك الخبز والحبوب يخفض ضغط الدم بمقدار 5 مم زئبق".

وتوضح الطبيبة: "مكونات الحبوب الكاملة، مثل المواد الكيميائية النباتية والمغذيات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك والألياف، أظهرت انخفاض ضغط الدم".

- يخفض نسبة الكوليسترول

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قد يكون الخبز هو الحل للأشخاص الذين يتطلعون إلى خفض نسبة الكوليسترول لديهم.

إذا كنت تتطلع إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك، تناول الخبز يوميًا، كما يقترح طبيب الطب الرياضي الدكتور جلين جيسر، الذي يقول: "الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الحبوب الكاملة بشكل عام تفيد بتأثيرها على خفض الكوليسترول، لذلك، من المتوقع أن يكون لاستهلاك اليومي من خبز الحبوب الكاملة تأثير على خفض الكوليسترول".

ضع في اعتبارك أن هذا ينطبق فقط على خبز الحبوب الكاملة، وليس الخبز مع الدقيق الأبيض المعالج والمكونات الإضافية مثل المواد الحافظة والسكر، ومع ذلك، قد يكون خبز الحبوب الكاملة غذاءً يجب أن تبدأ في تناوله يوميًا لتحسين مستوى الكوليسترول.

- يساعدك على إنقاص الوزن

يشتهر الخبز بكونه عدوًا لفقدان الوزن، ، لكن الخبز ليس دائمًا طعامًا سيدمر نظامك الغذائي، كما لاحظت أخصائية التغذية أنجيلا جين-ميدو،

وشريحة واحدة من الخبز تحتوي على القليل من السعرات الحرارية والدهون، ولكنها غنية بفيتامينات ب، وحمض الفوليك، والألياف.

- شعور بالراحة

الخبز طعام شائع للغاية لأسباب عدة، لا يقتصر على كونه فعالا من حيث التكلفة ومتوفر على نطاق واسع، بل إنه ببساطة لذيذ، مع وضع كل هذا في الاعتبار، من المنطقي أنه إذا كنت تأكل الخبز الغني بالكربوهيدرات كل يوم، فمن المرجح أن تشعر بالرضا أكثر.

تقول أخصائية التغذية إليزابيث ميريل، إن أجسامنا تحب الكربوهيدرات، وتناول الخبز كل يوم سيساعدك على البقاء راضياً وحيويًا وقادرًا على التركيز على أشياء أخرى أكثر أهمية، فالخبز هو مصدر الطاقة المفضل لدماغنا على جميع الأطعمة الأخرى.

- يغنيك عن الإفراط في تناول الطعام

الشعور بالشبع هو أمر يعاني منه معظم الناس بعد الانتهاء من وجبة جيدة، ومع ذلك، فإن تناول بضع شرائح من الخبز كل يوم قد يعزز اختياراتك الغذائية، وفقًا لخبيرة التغذية ميجان هادلي: "من خلال تناول الخبز كل يوم، تقل احتمالية تناول الطعام بكثرة".