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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
شاركت الفنانة اللبنانية نور متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابعا الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ظهرت نور بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها على اختيار الجينز، حيث ارتدت بلوزة جينز فاتح مزينة بجيبين عند منطقة الصدر، ونسقتها مع بنطلون جينز بدرجة أغمق من البلوزة.
اعتمدت نور على اكسسوارات بسيطة جدا في أحدث إطلالة لها، وارتدت حزام اسود جعل الإطلالة مميزة، ووضعت سكارف صغير على رقبتها باللونين الأحمر والأبيض، وبالنسبة لإكسسوارات يدها اختارت خاتمين باللون السيلفر، ومانكير باللون الأسود.
لم تظهر نور بتسريحة شعر متكلفة واكتفت بتركه منسدلا على كتفيها، كما أنها اختارت ألوان مكياج هادئة جدا أبرزت ملامحها الرقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. نور تتألق في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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