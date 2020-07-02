محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يشعر الكثير بالتعب والإرهاق بشكل دائم دون التعرف على السبب المؤدي لذلك، وهو ما يؤثر على قدرتهم على القيام بالعديد من الوظائف الحيوية.
وفي الغالب يكون الشعور بالإرهاق والتعب ناتج عن اتباع بعض العادات الخاطئة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها عدم تناول البروتين.. أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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