منها عدم تناول البروتين.. أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

يشعر الكثير بالتعب والإرهاق بشكل دائم دون التعرف على السبب المؤدي لذلك، وهو ما يؤثر على قدرتهم على القيام بالعديد من الوظائف الحيوية.

وفي الغالب يكون الشعور بالإرهاق والتعب ناتج عن اتباع بعض العادات الخاطئة.

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