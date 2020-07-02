بعد ظهوره في الصين.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لإنفلونزا الخنازير

محمد اسماعيل - القاهرة - في ظل محاربة العالم لفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير تهدد البشرية، خاصة أنه لديه القدرة على الانتقال من البشر لبعضهم البعض.

وكشف الدكتور الأمريكي أنتوني فوسي، اخصائي في علم المناعة، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وعضو في فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا المعني بجائحة فيروس كورونا، عن فيروس أنفلونزا الخنازير، الذي أطلق عليه خبراء الصحة اسم G4.

وفقا لما ذكره موقع eatthis اعترف فوسي، أنه في حين لا يزال الفيروس الجديد في المراحل المبكرة، فإنه في الواقع لديه إمكانات أن يتفشى من جديد، حيث أنه قد يكون مماثلا لإنفلونزا الخنازير الذي ظهر في 2009.

نحن بحاجة إلى الحذر منه

يقول اخصائي علم المناعة: إن "الفيروس لا يزال في مرحلة الفحص، لا يمثل تهديدًا فوريًا، ولكنه شيء نحتاج إلى أن نراقبه بالطريقة التي قمنا بها في عام 2009".

ما هو G4

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تم الإعلان عن ظهور الإنفلونزا لأول مرة في دراسة نشرت هذا الأسبوع في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، الفيروس عبارة عن مزيج من ثلاثة سلالات - واحد يشبه الموجودة في الطيور الأوروبية والآسيوية، وسلالة H1N1 التي تسببت في وباء عام 2009 ، و H1N1 في أمريكا الشمالية الذي يحتوي على جينات من فيروسات إنفلونزا الطيور والبشر والخنازير ، حاليا، تم الكشف عن الفيروس فقط في الخنازير وليس البشر.

يقول الطيب فوسي: "إن فيروسات G4 لديها كل السمات الأساسية لوجود وباء مرشح، كما أن السيطرة على انتشار الخنازير ومراقبة تعداد البشر عن كثب يجب أن تنفذ على وجه السرعة، والخوف هو أن استمرار السالة في التطور إلى درجة أنها تصبح قادرة على القفز من شخص إلى آخر ، مما يؤدي إلى تفشي جائحة محتمل، فهو شديد العدوى ويتكاثر في الخلايا البشرية.

من جانبه تحدث روبرت ويبستر، طبيب الإنفلونزا الذي تقاعد مؤخرًا من مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، عن أن الأزمة تكمن فيما إذا كانت هذه السلالة ستتحول إلى فيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر أم لا، وأشار أيضا إلى أن الصين لديها أكبر عدد من الخنازير في العالم.

علامات الإصابة بإنفلونزا الخنازير

هناك علامات تكشف عن الإصابة مثل، الحمى والسعال وإلتهاب الحلق و قشعريرة وآلام الجسم وانهمار الدموع والعطس أو سيلان الأنف وصداع الرأس والغثيان والتقيؤ والإسهال وضيق في التنفس.

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