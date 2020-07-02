نصائح لأظافر صحية وجميلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 09:52 مساءً - خلال فصل الصيف تتعرّض الأظافر للكثير من العوامل التي تؤثر في صحّتها ومظهرها الجذاب، منها مياه الكلور والأشعة فوق البنفسجية واستخدام المناكير بشكل متكرّر... وغيرها.



إليك أهمّ 5 نصائح لأظافر صحيّة وجميلة:



ترطيب الأظافر

ترطيب الأظافر



تحتاج الأظافر، تماماً كالبشرة، إلى الترطيب بشكل دائم لأنها عرضة للجفاف والتقصّف. وتتم عملية ترطيب الأظافر إما من خلال استخدام كريمات مرطّبة، تحتوي على فيتامينات وأحماض أمينية، أو من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل والتي تتكوّن بشكل أساسي من الزيوت الطبيعية.



تبييض الأظافر

ترطيب الأظافر



من المشكلات التي تعانيها معظم السيدات وتتسبّب لهنّ بالإحراج، مشكلة اصفرار الأظافر. فهي تؤثر في مظهر الظفر كما أنها تمنعك من الحصول على لون مناكير جذاب وناجح. تصاب الأظافر بالإصفرار بشكل أساسي نتيجة استخدام مستحضرات غنيّة بالمواد الكيميائية وإهمال استخدام المناكير الأساس الذي يحمي الظفر.

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عدم إزالة الجلد الميّت

عدم إزالة الجلد الميّت



تعتقد بعض السيدات بأن إزالة الجلد القاسي المحيط بالظفر يجعلها تبدو أنظف وأكثر جاذبية. إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً خاصة إذا تمت إزالة هذا الجلد بطريقة خاطئة. الحل الأفضل هو القيام بترطيب هذا الجلد وعدم قصّه، حيث أثبتت الدراسات أنه يساعد في حماية الظفر من البكتيريا والجراثيم.



احمي أظافرك

ضعي قفازات قبل القيام بالأعمال المنزلية



يُقال إن الوقاية خير من ألف علاج. احمي أظافرك من العوامل التي تؤثر في صحّتها وأبرزها المواد الكيميائية ومواد التنظيف التي تستخدمينها في المنزل. تجنّبي القيام بالأعمال المنزلية من دون أن ترتدي قفازات تحمي أظافرك من أضرارها، فهذه المواد تؤدي إلى تلف الظفر وتقصّفه بالإضافة إلى خطورة تسبّبها ببعض الأمراض الجلدية.



لا تضعي أظافر صناعية

لا تضعي أظافر صناعية



تلجأ الكثيرات من الفتيات والسيدات إلى وضع أظافر صناعية بهدف الحصول على أظافر طويلة ومناكير يستمر فترة أطول. ومع التسليم بأن هذه الصيحة راجت كثيراً في صالونات التزيين وهي تساعد فعلاً في الحصول على مظهر جذاب للأظافر، إنما هذا المظهر آني وسرعان ما يزول. كما أن هذه الخطوة تؤثر في صحّة الظفر الطبيعي وتؤدي إلى إضعافه.

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