عبايات شبابية للمحجبات..تابعي الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 09:52 مساءً - للشابات المحجبات مُحِبَّات الإطلالات الشبابية في موديلات العباية، استوحينا لكُنّ من أبرز مصممات الموضة عدة عبايات شبابية بسيطة مصممة بطرق مذهلة وتصميمات خليجية؛ لتناسب مظهركنّ ومناسباتكنّ اليومية، وتتميز هذه الخيارات بالأقمشة الخفيفة والمريحة لتناسِب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ لتساعد على الإحساس بالبرودة، ولمقاومة التّأثيرات المناخية الخارجية، فاستوحين من هذه الموديلات ما يناسبكنّ.

خيارات العبايات الملونة المناسبة للشابات

العبايات الملونة

للعبايات اليومية المصممة بأسلوب شبابي مناسب لفصل الصيف، يمكنكِ عزيزتي أن تظهري بعباية بيضاء واسعة مزينة باللونين الرمادي والأبيض في الجزء العلوي؛ لخيار بسيط ومناسب لكل المناسبات، أو ارتداء عباية زهرية مزينة بالنقوش البيضاء مع حجاب أبيض؛ لمظهر أنثوي ناعم، أو اختيار عباية بيضاء مطرزة بالنقوش الذهبية ومصممة بقبة معطف البليزر في الأعلى، كما اخترنا لكِ عباية خضراء مطرزة بالأبيض، وعباية باللون البيج مزينة بالخطوط البيضاء والقماش الكحلي، وأخرى سماوية من الأمام وسوداء من الخلف؛ لإطلالة عصرية مناسبة للشابات.

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إطلالات العبايات السوداء

العبايات السوداء

للشابات مُحِبَّات الألوان البسيطة والداكنة في العباية كالأسود، أو لصاحبات الجسم الممتلئ، يمكنكن اختيار العبايات السوداء بكل راحة وفخامة، ومن أبرز ما جمعنا لكنّ اليوم عباية سوداء مطرزة بالنقوش البيضاء الصغيرة، وعباية سوداء مزينة بالترتر الذهبي والخطوط البيضاء؛ لإطلالة أنيقة بأسلوب عصري، ويمكن أن تظهرْنَ بعباية كحلية مزينة بقماش أسود خفيف، أو عباية سوداء من قماش الحرير الراقي المزين بالريش الأسود.

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نصائح للحفاظ على اللون الأسود بعبايتك

عبايات

تتأثر العبايات السوداء مع تكرار غسيلها، وتصبح باهتة المظهر؛ نتيجة تأثُّرها بالماء ومسحوق الغسيل، لذا نقدم لكِ بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ عليها، أولها استخدام الماء البارد، فالماء الدافئ يفقد لون الصبغة من الألياف، لذلك فإن ألوان الملابس الزاهية والسوداء تميل إلى البَهَتان عند غسلها في درجات حرارة مرتفعة، ويجب استخدام أقصر دورة غسيل ممكنة عند تنظيف الملابس السوداء عامةً، كما يجب تقليل عدد مرات غسيلها، ويمكن إضافة نصف كوب من الملح إلى دورة الغسيل، مما يساعد على منع تسرُّب الصبغة، وتجنبي وضع مسحوق الغسيل أو المبيض، واستخدمي المسحوق السائل الخاص بغسيل العبايات السوداء.

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