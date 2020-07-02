موضة أقراط اللؤلؤ تستعيد رواجها على منصات عروض صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 09:52 مساءً - لطالما كان اللؤلؤ أساس زينة الأميرات والملكات في العصور القديمة، وهو لا يزال محافظاً على رونقه ورقيه حتى اليوم؛ حيث يمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات وللعديد من المناسبات، مضفياً لمسة مثالية إلى «لوك» المرأة.

أقراط أذن طويلة من سيمون روشا Simone Rocha



ولموسم صيف 2020، جاءت الإكسسوارات من أقراط اللؤلؤ لتفرض نفسها بقوة على موضة الموسم؛ حيث قرر العديد من المصممين العالميين تقديمها على منصات العروض خلال أسابيع الموضة، محولين إياها إلى واحدة من صيحات الإكسسوارات الأساسية هذا الصيف.

جاءت أقراط اللؤلؤ بتصاميم وأحجام متنوعة لصيف 2020؛ ذلك كي تلبي أذواق مختلف النساء، ولكي يتم انتقاء كل منها بحسب المناسبة والإطلالة سواء كانت لإطلالات نهارية أو إطلالات مسائية.

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أقراط اللؤلؤ الأكثر رواجاً لصيف 2020

إكسسوارات أقراط اللؤلؤ الطويلة لصيف 2020

أقراط لؤلؤ طويلة متفاوتة من جايسن وو Jason Wu



لموسم صيف 2020، ابتعدي عن تصميمات أقراط اللؤلؤ ذات التصميمات الكلاسيكية التي عهدناها خلال المواسم المنصرفة، وأطلقي العنان للأسلوب العصري والترندي المميز.

اختاري هذا الموسم أقراط اللؤلؤ الطويلة التي تُعتبر أحدث موضة؛ فقد لفتتنا ضمن عرض جايسن وو «Jason Wu» بتصميمات متفاوتة، مناسبة للإطلالة النهارية على الشاطئ أو مع الصديقات.

نسقي هذه الأقراط مع فستان صيفي بالتقليمات لإطلالة صيفية منعشة.

كما يمكنك أن تختاري من أليكساندر ماكوين «Alexander McQueen» أقراط لؤلؤ طويلة فاخرة، تُعتبر رائعة للمناسبات المسائية من خلال تصميمها الناعم الذي يعتمد على سلسلة مرصعة، تزين طرفها حبة كبيرة من اللؤلؤ الراقي.

نسقي هذه الأقراط مع بدلة أنيقة باللون الأسود أو فستان سهرة أسود دون أكتاف مع رفع شعرك من الأمام لإبرازها بطريقة ساحرة.

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إكسسوارات أقراط اللؤلؤ القصيرة لصيف 2020

أقراط لؤلؤ أنيقة من توري بورتش Tory Burch



ولعاشقات الأسلوب المينيمالي البسيط في صيف 2020، اختاري هذا الموسم إكسسوارات أقراط اللؤلؤ القصيرة التي تجمع بين العصرية والأناقة في آنٍ معاً.

كانت علامة توري بورتش «Tory Burch» من أكثر الدور التي قدمت أقراط اللؤلؤ القصيرة على منصتها، التي جاءت بتصميم موحد مؤلف من حبة كريستال تتدلى منها حبة لؤلؤ بشكل كمثرى، هذا التصميم يناسب مختلف الإطلالات، كاجوال كانت أو رسمية.

كذلك، أعجبنا تصميم أقراط اللؤلؤ القصيرة ضمن عرض برابال غورونغ «Prabal Gurung» لصيف 2020 بتصميم «studs» ناعم ومتألق.

هذه الأقراط ستبدو رائعة إذا ما تم اعتمادها مع فساتين سهرة فاخرة أو لإطلالات مسائية متميزة.

إكسسوارات أقراط اللؤلؤ الهندسية لصيف 2020

أقراط اللؤلؤ بتصميم هندسي يغطي أكمل الأذن من برابال غورونغ Prabal Gurung



لأقراط اللؤلؤ في صيف 2020 حصة من موضة الأشكال والتصميمات الهندسية هذا الموسم؛ حيث رصدناها متميزة ضمن عرض سيمون روشا «Simone Rocha» بشكل دلاية فاخرة تتدلى منها 3 حبات لؤلؤ كبيرة بشكل دمعة.

كما جاءت أقراط اللؤلؤ الهندسية بتصميم مفعم بالغرابة يغطي كامل الأذن ضمن عرض برابال غوروغ «Prabal Gurung»، يجمع بين حبات اللؤلؤ الكبيرة والصغيرة.

يناسب هذا التصميم النساء عاشقات الإطلالات اللافتة للأنظار والغريبة بعض الشيء.

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