موديلات البلوزات الخفيفة للمحجبات من ميرنا عوني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 09:52 مساءً - تأنقت البلوجر والموديل ميرنا عوني بعدة إطلالات بالبلوزات الخفيفة المناسبة للمحجبات في فصل الصيف، وفضَّلت التنوع بالموديلات واختيار الألوان الأكثر تفضيلًا لدى الشابات في عمرها، لذا جمعنا لكنّ من وحيها عدة خيارات محتشمة بأسلوب الكاجوال؛ لتتأنقن على غرارها بما يتناسب مع سِنِّكُنَّ وشخصياتكنّ.

إطلالات البلوزات البيضاء

البلوزات البيضاء

اعتمدت ميرنا عوني إطلالات البلوزات البيضاء بأسلوب الكاجوال بعدة طرق؛ كتنسيقها للقميص الأبيض المصمم بأسلوب شبابي مع بنطال أبيض وحقيبة وحذاء بلونين مختلفين لكسر اللون، وظهورها ببلوزة بيضاء مزينة بقماش الدانتيل الأبيض مع تنورة بيضاء مزينة بنقط بنية وأزرار؛ لخيار عصري، وإطلالتها بالقميص الأبيض المزين برسومات بسيطة مع بنطال الجينز الأزرق؛ لمظهر بسيط، أو اختيارها للبلوزة البيضاء المزينة بالريش مع بنطال جينز أزرق مزين بالخطوط السماوية، وتأنقها بالبلوزة البيضاء المزينة بقماش الدانتيل مع بنطال زهري ناعم.

تابعي المزيد:موديلات قمصان صيفية طويلة للمحجبات من وحي مُدونات الموضة

خيارات البلوزات الداكنة لإخفاء عيوب الجسم

البلوزات الداكنة

لإخفاء عيوب الجسم، يجب عليكِ اختيار أزيائك بدرجة داكنة، كما فعلت ميرنا؛ حيث اختارت قميصًا زيتيًّا داكنًا بقصة ناعمة مع بنطال أبيض؛ لإطلالة بسيطة وعملية، ونسقت بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء واسعة مزينة بالذهبي، وأكملت إطلالتها بحجاب أبيض مزين بالذهبي وحذاء وحقيبة باللون البيج.

تابعي المزيد:فساتين بنقشة الورود للمحجبات موضة هذا الموسم

تنسيقات البلوزات الصيفية بالألوان العصرية

البلوزات الصيفية

إن كنتِ من هواة ألوان الصيف العصرية في ملابسك، فيمكن لميرنا أن تلهمك من تنسيقها لبلوزة فوسفورية مع بنطال من الجينز وإكسسوارات ذهبية ناعمة، وتألقها بقميص أبيض مزين بالنقوش الذهبية مع بنطال الجينز الأزرق، أو ارتدائها لقميص برتقالي بسيط مع بنطال من الجينز وحجاب ملون.

Advertisements

تابعي المزيد:أحدث موديلات الفساتين الخفيفة للمحجبات من حنان محمد

إطلالات البلوزات بالألوان الأنثوية

البلوزات بالألوان الأنثوية

فضّلت ميرنا اختيار الألوان الأنثوية بالبلوزات، ومن أبرز إطلالاتها ارتدت بنطالًا أبيض مع بلوزة حمراء مزينة بالأبيض، وظهرت ببنطال أسود مزين بالزهور مع بلوزة زهرية ناعمة؛ لإطلالة أنثوية كاجوال، وأطلّت ببلوزة حمراء واسعة مع بنطال الجينز الأزرق؛ لخيار بسيط، واختارت بلوزة زهرية مزينة بنقوش الدانتيل مع بنطال أبيض ضيق وحجاب ملون؛ لإطلالة عصرية.

تابعي المزيد:خيارات أنيقة للمحجبات من وحي سهر عاشور

تنسيق الإكسسوارات والحجاب

تنسيق الإكسسوارات والحجاب

تنسِّق ميرنا حجابها الملون أو المزين برسوم مع الإطلالات الحيادية باللون الأبيض والأسود أو الجينز الأزرق، وفي الإطلالات المكونة من قطع ملونة؛ تختار الحجاب السادة باللون الأبيض أو الرمادي، وتفضِّل اختيار الإكسسوارات الناعمة، حيث لا تبدو بمظهر لافت أو غريب مع إطلالاتها البسيطة، كما تحرص على ارتداء النظارات الشمسية باختلاف تصميماتها في الإطلالات النهارية.