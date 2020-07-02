إطلالات متنوعة وأنيقة من دانة الطويرش في 2020

دائمًا ما تتألق الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش بأزياء متنوعة تتماشى مع أحدث خطوط الموضة، وتتَّسم بالأناقة وعناية التنسيق، وقد أطلَّت بعدة إطلالات أنيقة منذ بداية عام 2020، إليكِ أبرزها.



الأزياء العملية الأنيقة من دانة الطويرش

يحتاج إلى إطلالات عملية ومريحة وعصرية في الوقت ذاته، ومنها استوحينا لكِ أبرز الخيارات المناسبة لموضة عام ٢٠٢٠، أطلَّت دانة ببليزر وبنطال باللون الأبيض المخطَّط بالأسود مع قميص أبيض عملي لإطلالة شبابية، وظهرت بقميص أبيض عملي مزيّن برسوم مع بنطال كحلي مزين بالرسوم ذاتها لزيٍّ عملي أنثوي، وارتدت تنورة من الجلد الأسود مع قميص أبيض مزيَّن بالأسود لمظهر بسيط وأنيق، واختارت قميصًا أبيض مع تنورة وبليزر رماديين من قماش الكاروهات الذي أضفى المزيد لأناقتها، ونسَّقت قميصًا أبيض مع بليزر وبنطال باللون الأسود المخطط بالأبيض وربطة عنق سوداء.



إطلالات شبابية متنوعة

أحدث إطلالات دانة الطويرش

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تهوى الفتيات التأنق بالأزياء اليومية المتنوعة التي تُظهرهن بكامل الأناقة والجمال على طرق مدونات الموضة، ومنها تزينت دانة بالبشت الأسود المليء بالتطريزات البيضاء مع حذاء بوت أبيض للوك عصري، وتجملت بتيشيرت أسود برسوم مع تنورة رمادية ومعطف من الجلد الأسود؛ لستايل يلائم أغلب المناسبات البسيطة، وتأنقت ببنطال أسود واسع ومعطف أسود طويل مزيَّن من المنتصف باللمعة الملونة لإطلالة مميزة، وجاءت بفستان رمادي طويل بطبعات النمر لخيار بسيط، وجمعت بين التيشيرت الأبيض والمعطف الكحلي والبنطال السماوي المزيّن بزهور لإطلالة أنثوية.

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