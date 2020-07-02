الاخضر الباستيلي من صيحات ألوان هذا الموسم

لا زالت صيحة الألوان الباستيلية رائجة وهذه المرة أتت بلون جديد وهو الأخضر الزاهي، الذي ركز عليه المصممون بشدة هذا الموسم وبرز لدى دور عديدة. هذا اللون يعكس أنوثةً على من ترتديه ويمنحها صفاءً لا مثيل له.

شاهدي فساتين باللون الأخضر الباستيلي واختاري ما يناسبك لارتدائه هذا الموسم.



أنوثة طاغية



هذا الأخضر الباستيلي ليس بلون جديد على ساحة الموضة، بل هو لطالما كان رائجاً بشكل خجول، لكنه أتى في موسم ربيع وصيف 2020 ليفرض نفسه بقوة على ساحة الموضة عاكساً أجواء رومانسية على الاطلالة.



ماركات عديدة تبنته



ETRO

دور عديدة ركزت على هذا اللون في هذا الموسم وعلى رأسهم لاكوست واترو وجيامباتيستا فاللي وغيرهم كثر... كل واحدة من هذه الدور قدمت تصورها الخاص لامرأتها هذا الموسم وطعمت اطلالتها بهذا اللون الجميل.

طريقة تنسيق هذا اللون بالطرق الصحيحة

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ان عملية تنسيق هذا اللون هي حساسة نوعاً ما، لأن الهدف منها هي ابراز أنوثتك، لذا لا يمكن أن تقعي في الخطأ. من هنا اليك أبرز الخطوات المهمة:

- يمكن أن تنسقي مجوهرات باللون الذهبي مع هذه الاطلالة المطعمة بالأخضر الهادئ.

LACOSTE

- من الجيد أن تمزجي معها ألوان أخرى هادئة كالبيض والبيج.

- لا مانع من أن تمزجي معها ألوان باستيلية أخرى كالزهري والأصفر التي ستليق بها حتماً.

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