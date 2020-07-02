5 سروايل يجب أن تتواجد في خزانتكِ في صيف 2020

موديلات سراويل صيف 2020 ستمنحكِ إطلال في غاية الروعة والتميّز والحيوية! فقد أطلّت بقصّات تتيح لكِ التحرّك براحة تامة، وتنسيقها كما يحلو لكِ، لتتميزي بأسلوب جميل لافت للموضة.

هو من القطع الضرورية في خزانة كلّ امرأة مواكبة للموضة، وإذا كنتِ من عاشقات الصيحات الرائجة، فأنتِ حتمًا لاحظت التصاميم الرائعة للسراويل التي برزت في مجموعات الأزياء لهذا الموسم، والتي تميّزت بأقمشتها المريحة وألوانها الأنثوية. وقد لفتتنا من بينها 5 سراويل عليكِ أن تحرصي على تواجدها في خزانتكِ، لإطلالة مثالية.



السروال بلمسات ذهبيّة

ضاعفي روعة إطلالتكِ في المناسبات والسهرات مع السروال المميّز بلمساته الذهبية، فقد برز في مجموعات الأزياء بتصاميم ستتوقين لارتدائها لشدّة روعتها، فتزيّن برسومات ذهبية، مثل الأزهار والتقليمات والمربّعات. اختاري هذا السروال بالقصة التي تناسب شكل جسمكِ، وضاعفي روعة أسلوبكِ من خلال تنسيقه مع حذاء كلاسيكيّ وحقيبة كلاتش باللون الذهبيّ.

السروال بألوان حيويّة

يمنحكِ السروال الملوّن إطلالة حيوية ولافتة، وبرز في مجموعات الأزياء بتدرجات مختلفة، لوحده أو مع ضمن البدلة النسائية، وقد سارعت النجمات إلى اعتماده، فرأيناه مثلًا في أجمل إطلالات سيرين عبد النور، وغيرها من المشاهير. اختاري السروال الملوّن بالتدرّج الذي يناسبكِ، بالباستيل مثلًا لإطلالة أنثوية ناعمة، أو بلون مشرق للمسات جريئة.

السروال الواسع بالخصر العالي وبقصّة الميدي

إذا كنتِ من عاشقات الأسلوب الكلاسيكيّ الأنيق، فأنتِ حتمًا ستتسوّقين السروال الواسع بالخصر العالي وبقصّة الميدي، فهو من الملابس المريحة جدًا، وإنّه مثاليّ لإطلالة تمزج بين الأنوثة والحيوية. هو من أكثر تصاميم الملابس التي تشتريها البلوغرز هذا الصيف، فاحرصي على وجوده في خزانتكِ، واعتمديه دائمًا مع بلوزة تضعينها أسفله لتبرزي جمال تصميمه.

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السروال الأبيض

أطلّ السروال الأبيض في مجموعات صيف 2020 بمختلف القصّات، لتعتمديه كما يحلو لكِ. نسّقيه مع قطع أخرى باللون الأبيض، أو بألوان متناسقة، ومع ما يعجبكِ من الصنادل والأحذية الرائجة هذا الموسم. ولا تنسي اعتماد أكسسوارات الشعر والمجوهرات بتصاميم ناعمة لإضفاء الحيويّة على إطلالتكِ.

السروال المزيّن بالنقوش

لا غنى عن الملابس المزيّنة بالنقوش هذا الصيف، فقد كان لها حضور بارز في مجموعات الأزياء ، ومن بينها السراويل التي تزينت برسومات بوهيمية، وأخرى مستوحاة من جلود الحيوانات أو النباتات وغيرها. اعتمدي هذا السروال مع قميص بلون حياديّ أو مزيّن بالنقشة نفسها، وطبّقي معه أحدث صيحات مكياج مميّزة لصيف 2020 لمزيد من الأنوثة والروعة.

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