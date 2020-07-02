كيف يساعد البروتين في القضاء على دهون البطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يعد البروتين من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن، ولا سيما تساهم في التخلص من دهون البطن، وذلك لدوره في تجديد الخلايا وبناء وتقوية العضلات، كما أنه يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة. لقراءة المزيد عن دور البروتين في فقدان الوزن، ومصادره الطبيعية اضغط هنا:

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