أشياء احذر لمسها وإن فعلت.. فاتبع هذه الإجراءات.. تجنبًا لنقل "عدوى كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

لا يعني عودة الحياة تدريجيا وفتح مختلف الأماكن؛ كالمقاهي والمطاعم ودور العبادة وغيرها ألا نتبع إجراءات الوقاية، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم وجود لقاح له حتى الآن.

وارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغيرها من الأمور الواجبة لتجنب الإصابة بالفيروس. وفي التقرير، نوضح لكم 18 شيئا يجب عدم ملامستها لتجتب الإصابة بكورونا، كما أوضح موقع "eatthis".

1- الوجه:

غالبا ما يتم إدخال الجراثيم إلى أجسامنا عندما نلمس أعيننا أو أنفنا أو فمنا، كما يقول الخبراء، يمكن أن يكون ارتداء القناع تذكيرا جيدا. لكن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية قد يجعل من الصعب إبقاء يديك بعيدا عن وجهك، لذا يجب معالجة حكة العين أو سيلان الأنف بمضادات الهيستامين أو قطرات العين أو بخاخات الأنف إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية.

2- مقابض الأبواب:

على الرغم من أن الباحثين يعتقدون أن الاتصال بين الأشخاص من المرجح أن ينشر الفيروس التاجي أكثر من لمس الأسطح، إلا أنهم وجدوا أيضا أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح الصلبة، مثل مقابض الأبواب.

لذا من الأفضل أن تكون آمنا من خلال دفع الأبواب بذراعك أو مرفقك عندما يكون ذلك ممكنا، أو ارتد قفازات يمكن التخلص منها عند أداء المهمات.

3- أيدي الآخرين:

المصافحة أمر فعال في انتشار الفيروس التاجي، لذا من الأفضل هو التلويح أو رفع الكوع بدلا من المصافحة.

4- عربات التسوق:

تعتبر مقابض عربة التسوق بؤرة تجمع للجراثيم، لذا تجنب لمسها أو مسحها وغسل أو تعقيم يديك في أسرع وقت ممكن عندما تنتهي من رحلة التسوق.

5- أزرار المصاعد:

يجب الضغط على أزرار المصعد بمفصل أو جانب يديك، هذا سيقلل من فرص نقل أي جراثيم، بما في ذلك فيروسات التاجية، إلى وجهك.

6- شاشة عمومية أو لوحة مفاتيح:

يجب تجنب لمس الشاشات العمومية في المتاجر ولوحات المفاتيح في عملك، تفاديا لنقل العدوى للآخرين.

7- القلم:

من الأفضل في ظل انتشار فيروس كورونا، اصطحاب قلمك معك في أي مكان قد تحتاج فيه إلى استخدام قلم مثلا، البنك أو عيادة الطبيب أو في مهام أساسية أخرى.

8- النقود:

قد يساعد النقود في نشر فيروس كورونا، ولتجنب ذلك يمكن من خلال الدفع ببطاقات الفيزا، كلما أمكن ذلك.

9- الغلاية الكهربائية:

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يمكن انتقال الجراثيم في المكاتب من خلال الغلاية الكهربائية أثناء إعداد القهوة أو الشاي نتيجة تلامسها من قبل العديد من الأشخاص، لذا يجب غسل يديك أو استخدم معقم اليدين بعد الاستخدام.

10- الهاتف المحمول:

فكر في كل شيء تلمسه خلال اليوم، وأيضا عدد المرات التي تلمس فيها هاتفك المحمول، وكم مرة تقوم بتطهيره، نظرا لأن جهازك الذي لا غنى عنه يحتوي على ملايين الجراثيم، لذلك يوصي بعض الخبراء بتطهير هاتفك يوميا باستخدام قطعة قماش مطهرة أو مزيج من الكحول والماء.

11- مضخة مطهر اليد العامة:

من المنطقي أن يلمس الكثير من الأشخاص مضخات مطهر اليد بأيدي متسخة، ويتركون جراثيمهم وراءهم، لذلك يجب استخدم جانب يدك للمس المضخة، أو الأفضل من ذلك، اغسل يديك.

12- مقابض المرحاض:

جميع أنواع الجراثيم تستقر على الأسطح في جميع أنحاء دورات المياه، بما في ذلك مقبض المرحاض، لذا استخدم قبضة اليد للضغط على المقبض، وغسل يديك جيدا في أسرع وقت ممكن.

13- حقيبة الظهر:

فكر في جميع الأسطح العامة التي تضع حقيبتك عليها طوال اليوم، يمكنها التقاط جميع أنواع الجراثيم، وإذا قمت بلمسها أو وضعها على طاولة المطبخ أو السرير، فذلك يؤدي إلى استمرار بقائهم في منزلك، لذا من الأفضل تعليق حقيبتك على خطاف بالقرب من الباب بدلا من ذلك.

14- أزرار أجهزة الصراف الآلي:

أزرار أجهزة الصراف الآلي يمكن أن تكون أكثر مصدر لنقل الجراثيم بما يصل إلى تسع مرات من المراحيض العامة، وفي هذه الأيام، من المحتمل أن تحتوي بعض هذه الجراثيم على فيروسات تاجية، لذا يجب عليك استخدام ماكينة الصراف الآلي بعد ارتداء جوانتي لتجنب التقاط العدوى.

15- الأطعمة الغذائية:

يجب قبل لمس الأطعمة الغذائية وشرائها من المتجر، ارتداء القفازات والتخلص منها فورا بعد الانتهاء من التسوق.

16- درابزين السلالم المتحركة:

بعد إعادة فتح المراكز التجارية من حولك، يجب تجنب لمس درابزين السلالم المتحركة مع ضرورة ارتداء قفازات يمكن التخلص منها أثناء الخروج، أو اصطحب معقم اليدين في رحلتك.

17- سيور ناقلة الأطعمة في المتاجر:

تعتبر السيور الناقلة لمتاجر البقالة مصنوعة من البلاستيك، بالإضافة إلى انها بؤرة لتجمع الفيروسات والبكتيريا حتى في أوقات ما قبل الوباء، والآن من المهم عدم لمسها أثناء الخروج، مع التأكد من وضع الفواكه والخضروات في أكياس، وغسلها جيدا بمجرد وصولها للمنزل.

18- قوائم المطاعم:

مع إعادة فتح المطاعم، من المهم تجنب لمس القوائم، التي نادرا ما يتم تنظيفها، لذلك يجب عدم وضع هذه القوائم على طبقك أو أدوات المائدة الفضية، بالإضافة إلى تجنب لمس الوجه أو البدء بتناول وجبتك دون غسل يديك أو استخدام المطهر لتعقيم اليدين.

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