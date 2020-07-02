قبل استقبال الضيوف أو لقاء الأصدقاء.. خطوات يجب اتباعها للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لنحو ما يزيد عن 3 أشهر كانت مصر تفرض حظر التجوال وتمنع استقبال المطاعم والمقاهي للزبائن، وتغلق دور العبادة، وغيرها من القرارات تجنبا لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وكان حالها كحال باقي الدول.

وقبل أيام قرّرت الحكومة عودة الحياة تدريجيا مع ضرورة "وعي المواطنين" واتباع الإجراءات الوقائية، وهو ما قد يدفع كثيرون للقاء الأهل واستقبال الضيوف أو الخروج مع الأصدقاء، لكن قبل هذه الخطوة اتبع تلك الإجراءات التي ذكرها مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، ونشرها موقع "eatthis".

1- ذكّر الضيوف بالبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى:

قبل أن تجتمع مع ضيوفك، أرسل رسالة تذكير برفق بالبقاء في المنزل إذا كانوا يشعرون بالمرض أو كانوا على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته.

2- اجلس معهم في الهواء الطلق:

التواجد في الهواء الطلق هو الطريقة الأكثر أمانا لتجمع العديد من الأشخاص، إذا كان يجب أن يكون في الداخل، تجمع في غرفة واسعة بها نوافذ، وأن تكون جميعها مفتوحة.

3- تجنب المصافحة:

ما زال البعض يحتضن ويصافح ويقبل الأصدقاء وأفراد العائلة الذين لم يرهم منذ فترة، لكن تنصح CDC بعدم القيام ذلك، والاكتفاء بالتحية الشفوية.

4- ارتداء قناع الوجه:

يجب ارتداء الكمامة أثناء التواجد مع الأصدقاء والأهل، بالإضافة إلا أنه يجب أن تكون هناك مسافة نحو مترين بعيدا عن أصدقائك.

5- إحضار معقم اليدين:

عليك جلب الكثير من معقم اليدين لك ولضيوفك، لاستخدامه بشكل متكرر طوال التجمع.

6- اغسل يديك قبل اللقاء وبعده:

يجب التأكد من غسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام معقم اليدين بشكل صحيح، ويجب تكرار نفس الطقوس بعد المغادرة أيضا.

7- تأكد من أن الطاولات على مسافة متر:

Advertisements

بصفتك المضيف، تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من وجود مسافات كافية متباعدة نحو متر بين الطاولات والأشخاص.

8- تعيين شخص لتقديم الطعام:

إذا كنت تعد طعاما للجميع، ففكر في تحديد شخص واحد ليكون مسؤولا عن تقديمه لبقية الحفلة، هذا يحد من عدد الأشخاص الذين يلمسون الأواني، للتقليل من خطر انتقال شخص ما للفيروس إلى شخص آخر.

9- تنظيف جميع العناصر القابلة لإعادة الاستخدام فورا:

يجب غسل وتنظيف مفارش المائدة أو المناديل القماشية الخاصة بك، فورا بعد التجمع.

10- تجنب التجمع حول الشواية:

أثناء الطهي، من السهل التزاحم حول الشواية ولكن في ظل هذا الوباء، تأكد من تجنب تشكيل المجموعات قدر الإمكان، للمحافظة على تنفيذ التباعد الاجتماعي من الآخرين في جميع الأوقات.

11- تجنب لمس غطاء سلة القمامة:

ضع في اعتبارك توفير سلة قمامة لا تعمل باللمس، سواء كانت تلك التي تحتوي على دواسة قدم تفتحها أو لا تحتوي على غطاء على الإطلاق.

وعند إزالة القمامة من الحاوية، تأكد من ارتداء القفازات أو استخدام معقم اليدين.

12- تنظيف وتطهير نقاط الاتصال الشائعة:

إذا كنت تستضيف الأشخاص في الحديقة الخاصة بك، فمن المحتمل أن يقوم الأشخاص باستخدام مرحاضك، لذا ضع في اعتبارك تنظيف وتعقيم مقبض الباب الخاص بالمرحاض مرة أو مرتين أثناء التجمع.

13- وضع مناشف ورقية في الحمام:

من الأفضل وضع مناشف ورقية للضيوف، بدلا من وضع منشفة يدوية، لمنع انتقال العدوى بين الآخرين.

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا