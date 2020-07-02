الأزرق بمختلف تدرجاته المفضّل عند ريا أبي راشد

تختار الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد اطلالات متنوعة ، الا أن هناك لون واحد يسيطر على لوكاتها بشكل كبير وهو اللون الأزرق بمختلف تدرجاته.

ترتدي ريا اللون الازرق بشكل كبير وتتقن طريقة تنسيقه .



شاهدي أبرز اطلالات ريا أبي راشد باللون الأزرق وكيف تنسقه مع أكسسواراتها.

الأزرق سر توهجها



ريا أي راشد

الازرق المفضل عند ريا أبي راشد



لعل توجه ريا أبي راشد نحو هذا اللون هو بسبب أنه يعكس توهجاً خاصاً عليها ويمنحها طلة مشرقة. هذا فضلاً عن أنه يمنحها راحة نفسية كثيرة وثقة بالنفس بسبب ذبذباته الإيجابية.

فوائد اللون الأزرق



اطلالات باللون الازرق

Advertisements



يشير أطباء علم النفس إلى أنّ الأشخاص الذين يحبون هذا اللون يتمتعون بشخصية جادة وحساسة وكذلك محافظة، بالإضافة إلى أنّهم يُعرفون بالعديد من الصفات المميّزة ولعل أهمها الإخلاص، والصراحة، والصدق، بالإضافة إلى الغوص في الأفكار الفلسفية.

وفي حال كان يميل الشخص إلى ارتداء هذا اللون في الملابس فإنّه يبحث بشكلٍ خاص عن المباهج الفكرية أكثر من تلك المادية.



كيفية تنسيق اللون الأزرق بأسلوب ريا أبي راشد



تنسيق اللون الازرق



تعتمد ريا على أسليب وحيل عديدة لتنسيق أزيائها باللون الأزرق، اليك بعضها:

- تختار ريا الأكسسوارات النيود مع الاطلالة باللون الأزرق التي تليق جداً بها.

- تنوع في الوان الأزرق فتختار تارةً الدرجة الباستيلي وتارةً الأزرق النيلي القوي.

- لا تكثري من التفاصيل والأكسسوارات في اطلالاتها لكي لا تظهر بأسلوب مبالغ به.

قد يهمك ايضا:

اجعلي منزلك ينطق بجمال وأناقة اللون الأزرق

موديلات فساتين خطوبة باللون الأزرق 2020