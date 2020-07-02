نجمات بفساتين شيفون بقصة الكتف الواحدة، من الأجمل؟

اطلالات النجمات بالفساتين بالكتف الواحدة برزت في مختلف المناسبات المهمّة، حيث اخترن تصاميم في غاية الأناقة والرقيّ تميّزت بهذه القصة التي أ ضفت عليهنّ الكثير من الأنوثة والجاذبية ، خصوصًا وأنّها من التصاميم التي تعكس شخصية المرأة القوية.



للتألّق على السجادة الحمراء لأهم المناسبات، اختارت الكثير من النجمات فساتين من الشيفون بقصة الكتف الواحدة، بألوان وصيحات مختلفة، فأتت إمّ بسيطة وأنيقة، وإمّا بتصاميم مبتكرة، وفي أغلب الأحيان، أرفقت مع حزام على الخصر لتعزيز جمال الجسم.

بريانكا شوبرا



بريانكا شوبرا في حفل الـ Emmys 2016

خطفت بريانكا شوبرا الأنظار في حفل الـ Emmys 2016 بفستان أحمر من تصميم Jason Wu، وقد تميّز بقصة بتف واحدة مبتكرة، ومنحها الكثير من الجاذبية والتميز والجرأة ، خصوصًا وأنّ الأحمر هو من الألوا ن التي تعزز جمال صاحبة البشرة السمراء، كما أنّه يبدو رائعًات على من تتميّز ببشرتها البيضاء، أو الداكنة أو الحنطاوية.

أمل علم الدين

إطلالة أمل علم الدين في مهرجان كان السينمائي 2016

وصلت أمل علم الدين زوجة الممثل جورج كلوني إلى مهرجان كان السينمائي 2016 بفستان أصفر ناعم من تصميم Versace بقصّة الكتف الواحدة، فخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها، وقد تناسب إلى حدّ كبير مع شكل جسمها، إذ أنّ قصة الفستان الضيق عند منطقة الصدر الذي يتسع من الخصر نزولًا، مثاليّ لصاحبة الجسم النحيف.

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ديان كروغر

نالت الإطلالة التي اعتمدتها ديان كروغر في مهرجان كان السينمائيّ 2012 إعجاب الحضور والنقّاد والمتابعين. فقد ارتدت فستانًا بقصة الكتف الواحدة من تصميم Giambattista Valli تميّز بلون الأكوامارين الذي أضفى عليها الأنوثة، الرقيّ والجاذبية.

كايت ميدلتون

اطلالات النجمات بفساتين بقصة الكتف الواحدة

تألّقت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون في حفل توزيع جوائز الـ Bafta 2019 بفستان أبيض من الشيفون بقصّة الكتف الواحدة، وهو من تصميم Alexander McQueen، وقد تميّز أيضًا بالأزهار التي زيّنت كتفه، مضفية عليها المزيد من الأنوثة. وبالمناسبة، سبق وأن لفتتنا إطلالات استوحتها كايت ميدلتون من الأميرة ديانا.

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