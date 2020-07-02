في 3 خطوات.. تعلمي رسم شفايفك بطريقة مثالية

لا يكتمل المكياج عادة إلا مع رسمة الشفايف المميزة التي يمكنك أن تقومي بها بخطوات سهلة وبسيطة بمجرد أن تتبعي النصائح التي سنمدك بها اليوم من خلال هذا المقال حول رسم الشفايف لأن إطلالاتك الأنثوية لا تظهر كاملة سوى من خلالها. لا تهملي مكياج الشفايف فطريقة رسمها سهلة ومع إتقان هذا الأمر ستظهرين بشكل مميز وكامل من حيث مكياج الوجه.

– كخطوة أولى لك في رسم الشفايف وباستخدام قلم تحديد الشفايف حسب لون الروج الذي ستستخدمينه أرسمي نقطتين على آخر الفم وارسمي نقطتين على آخر الفم وارسمي نقطتين في الوسط ولكن على أعلى برز الشفة ومن ثم صلي النقاط ببعضها من بداية النقطة الخارجية الى أن تكملي تحديد الشفة العليا قد تكون هذه الخطوات جديدة عليك ولكن ما أن تتقنيها حتى تصبح من أسهل ما يمكنك القيام به.

– في الخطوة الثانية حددي من وسط الشفة السفلى باتجاه طرفي الفم ثلاثة أرباع المسافة ومن ثم توقفي قبل أن تصلي الى طرف الفم.

– أما في الخطوة الثالثة فخذي أحمر الشفاه واملأي المناطق المحددة به واستخدمي الفرشاة لتوزيع اللون لكي يغطي أي مساحات فارغة وغي على لون المحدد بلون أحمر الشفاه. يمكنك اختيار لون أحمر الشفاه الذي تريدينه بشرط أن يكون متناسباً مع إطلالتك ولون بشرتك ككل من نيود الى ألوان قوية.

– بحال كنت من صاحبات الشفايف الرفيعة قومي بتحديد النقاط خارج حدود الشفايف واملأيها بلون أحمر الشفاه.

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– لصاحبات الشفايف غير المتناسقة يمكن تحديد الجهة الأكثر تنسقاً أولاً ومن ثم إدخال التحديد الى الجهة غير المتناسقة واملأي ما بين التحديد باللون المفضل لديك.

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