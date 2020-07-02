عودة واضحة للماسكرا الملوّنة

إنها صيحة الماسكرا الملونة صيحة جديدة تروج في عالم التجميل، وعلى ما يبدو انها ليست مجرد موضة عابرة، إذ انها صامدة على الاقل حتى الخريف المقبل. فقد برز في العديد من عروض الازياء، ما يشبه قوس قزح الماسكرا الملونة ! لذلك، إذا كنت تعتقدين ان زمن الماسكرا الزرقاء او الزيتية اللون قد ولى فأنت مخطأة . إذ انها من الازرق والاخضر والاصفر والزهري والبرتقالي وسواها من الالوان الصارخة، تشهد ثورة لافتة في عالم التجميل.

ماسكرا " ذاي ريل ماسكرا إن بيوند بلو من بنفيت " Benefit They're Real Mascara In Beyond Blue

ماسكرا " فوليميزينغ لانتنينغ ماسكارا إن بلو من بلاك أب " Black Up Volumizing Lengthening Mascara In Blue

ماسكرا " ديورشو بامب أن فوليوم من ديور " Dior Diorshow Pump 'N' Volume

ماسكرا " لو فوليوم دو شانيل إن بلو نايت " Le Volume De Chanel In Blue Night

ماسكرا " سموكي لاش بلام من ميك أب فورايفير" Make-Up-For-Ever Smoky Lash-Macara Plum

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ماسكرا " كونتروليد شاو ماسكاراانك إن إينرجي من شيسيدو " Shiseido Controlled Chaos Mascaraink In Energy

ماسكرا " دوبل تيم سبيشيل افكت إن دايم من اربان ديكاي " Urban Decay Double Team Special Effect Colored Mascara In Dime



ماسكرا " كولرفول من ماك " Mac Colorful Mascara

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