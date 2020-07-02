كانييه ويست يطلق مجموعة ملابس جديدة

ستطلق ماركة «ييزي» التي يملكها كانييه ويست مجموعة خاصة في 2021، بالشراكة مع متاجر «غاب» للملابس الجاهزة.

ارتفع سعر سهم «غاب» عند الأغلاق الجمعة بنسبة 18,8 % إلى 12,07 دولارا ،وفي تغريدة، أعلن ويست (43 عاما) تشكيل هذه الشراكة، حسب «فرانس برس»، السبت.

وسيشمل التعاون مجموعات للنساء والرجال والأطفال «بأسعار معقولة». وتعتبر هذه الشراكة ضربة موفقة لمجموعة «غاب»، التي تعاني منذ سنوات من صعوبات في التأقلم مع عالم الملابس الجاهزة الذي يشهد تحولا.

وكانت الشركة أعلنت مطلع 2019 إغلاق حوالى 230 متجرا بعدما سجلت تراجعا بنسبة 5 % في إيراداتها العام 2018. وتحسن وضع الشركة قليلا في العام 2019 إلا أن إيرادات ماركة «غاب» بحد ذاتها سجلت تراجعا بنسبة 10 %.

وتملك المجموعة أيضا ماركة «أولد نايفي» المتدنية الأسعار التي تسجل اداء أفضل بقليل فضلا عن «بانانا ريبابليك» المتوسطة الأسعار.

تلقت المجموعة التي أسست العام 1969 في سان فرانسيسكو ضربة قوية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجعت مبيعات ماركة «غاب» بمقدار النصف.

وبتعاقدها مع كانييه ويست، تستفيد «غاب» من إحدى أكثر الماركات رواجا، في الوقت الراهن، لا سيما في صفوف الشباب.

باشر مغني الراب والمنتج الناجح في منتصف العقد الأول من الألفية تعاونا في أوساط الموضة وطرح أول مجموعة للأحذية الرياضية «ييزي» مع «نايكي» في العام 2007. ثم أوقف التعاون مع شركة السلع الرياضية الأميركية هذه العام 2013 معتبرا أن إيراداته غير كافية.

وسمح تعاونه لاحقا مع «أديداس» بتطوير ماركة «ييزي» التي ارتفعت مبيعاتها بشكل كبير جدا وبلغت حوالى 1,5 مليار دولار العام 2019 بحسب مجلة «فوربز».

وبموازاة ذلك قدم كانييه ويست ثماني مجموعات ملابس «ييزي» بتمويل من «أديداس». وبات ويست من أصحاب المليارات على ما جاء في تصنيف مجلة «فوربز» في أبريل الماضي.

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