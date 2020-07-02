سلمى أبو ضيف تعود بإطلالة صيفية جريئةا

القاهرة – لايف ستايل
عادت الفنانة سلمى أبو ضيف للظهور بجرأة مرة أخرى، حيث نشرت أحدث صورها الصيفية.
عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة لها مرتدية سروال من اللون الأسود وعليه قطعة مايو بكيني "توب"، من اللون الأسود كاشفة عن جسمها وبطنها.
وتفاعل جمهور سلمى أبو ضيف معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من أبرزها، "رجعتي تاني تنشري حاجات غريبة"، و"هو في ايه يا بنتي استري نفسك".
فيها أعجب البعض بإطلالتها، "ما شاء الله زي القمر"، و"عمالة تحلوي ليه".
واعتادت سلمى أبو ضيف نشر إطلالتها الجريئة على السوشيال ميديا والتي تثير الجدل بين الحين والآخر.
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