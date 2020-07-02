إطلالات بنفحةٍ يابانيّة تتسم بالتميز والرقي

القاهرة – لايف ستايل تعود الملابس المستوحاة من الزيّ الياباني إلى الواجهة لتشكّل موضة الكيمونو Kimono إحدى الصيحات الرائجة في شتاء 2020، لذلك، اخترنا لكِ إطلالات ثلاث مستوحاة من موضة الكيمونو لتتألقي على طريقة الفتايات اليابانيّات، فهل من الممكن أن تعتمدي هذه الموضة؟ الإطلالة الأولى

فستان أخضر مزخرف بالذهبي ماركة Issa

أقراط طويلة ذهبيّة ماركة أوسكار دي لا رانتا

حذاء ماركة Giuseppe Zanotti

كلاتش أسود مزخرف بالذهبي ماركة كوتور. الإطلالة الثانية

فستان ماركة Proenza Schouler

حذاء ميتاليكيّ ماركة جيمي شو

كلاتش من بوتيغا فينيتا

أقراط ماركة إدي بورغو. الإطلالة الثالثة

فستان ماركة ماري كاترانتزو

Slippers ماركة Charles Philip Shanghai

كلاتش ذهبي ماركة جيمي شو

أقراط مدوّرة ماركة لارا بوهينك Lara Bohinc. Advertisements تذكّري أنّ موضة الكيمونو مختلفة عن موضة الباروك على الرغم من أنها تشبهها كثيراً، فإذا كنتِ تريدين التعرّف أكثر على موضة البارو قد يهمك ايضا: الأقراط الطويلة لإطلالة أنثوية فريدة للسهرات الرمضانية في الحظر المنزلي أقراط طويلة فخمة لإطلالة مبهرة

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