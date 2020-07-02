إطلالات بنفحةٍ يابانيّة تتسم بالتميز والرقي

القاهرة – لايف ستايل
تعود الملابس المستوحاة من الزيّ الياباني إلى الواجهة لتشكّل موضة الكيمونو Kimono إحدى الصيحات الرائجة في شتاء 2020، لذلك، اخترنا لكِ إطلالات ثلاث مستوحاة من موضة الكيمونو لتتألقي على طريقة الفتايات اليابانيّات، فهل من الممكن أن تعتمدي هذه الموضة؟
الإطلالة الأولى
فستان أخضر مزخرف بالذهبي ماركة Issa
أقراط طويلة ذهبيّة ماركة أوسكار دي لا رانتا
حذاء ماركة Giuseppe Zanotti
كلاتش أسود مزخرف بالذهبي ماركة كوتور.
الإطلالة الثانية
فستان ماركة Proenza Schouler
حذاء ميتاليكيّ ماركة جيمي شو
كلاتش من بوتيغا فينيتا
أقراط ماركة إدي بورغو.
الإطلالة الثالثة
فستان ماركة ماري كاترانتزو
Slippers ماركة Charles Philip Shanghai
كلاتش ذهبي ماركة جيمي شو
أقراط مدوّرة ماركة لارا بوهينك Lara Bohinc.
تذكّري أنّ موضة الكيمونو مختلفة عن موضة الباروك على الرغم من أنها تشبهها كثيراً، فإذا كنتِ تريدين التعرّف أكثر على موضة البارو
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