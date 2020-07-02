الامارات | ماهو فيتامين"ك" الذي تصدر الأخبار؟.. دراسة هولندية تربط نقصه بمخاطر" كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو فيتامين"ك" الذي تصدر الأخبار؟.. دراسة هولندية تربط نقصه بمخاطر" كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيتامين "ك" عناوين الأخبار ومحركات البحث خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب دراسة علمية هولندية رصدت علاقة بين النتائج الصحية السيئة لدى مرضى كوفيد-19 وانخفاض مستويات هذا الفيتامين لديهم. فما هو فيتامين (ك) الذي تحول إلى الشغل الشاغل لمحركات البحث.

فيتامين "ك"، تسمية تقع تحتها مجموعة من الفيتامينات المعروفة بشكل عام بدورها في عملية تخثر الدم. ويشير الحرف"ك" من اسم الفيتامين، إلى الحرف الأول من كلمة "كواغوالسيون" الألمانية والتي تعني تخثر الدم. ويُنشّط فيتامين ك البروتين اللازم لعملية تخثر الدم الطبيعي، مما يساعد على التئام الجروح ومنع النزيف المفرط. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومن المعروف أن الكثير من الأطفال حديثي الولادة يحقنون بهذا الفيتامين لمنع حدوث حالة نادرة وخطيرة من النزيف المفرط، لأنهم يولدون بمستويات منخفضة من هذا الفيتامين في أجسادهم. وتعتبرالخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب من أهم مصادر هذا الفيتامين، وكشفت دراسة عن وجود فيتامين ك2، في بعض الأجبان الهولندية والفرنسية.

ويعد فيتامين (ك) قابلا للذوبان في الدهون، ما يعني أنه يتم امتصاصه بشكل أفضل عند تناوله مع الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، كزيت الزيتون والأسماك الزيتية والمكسرات والبذور.

وتقول اختصاصية التغذية، البريطانية تاي إيبتوي: أن "إضافة القليل من زيت الزيتون في السَلطة طريقة رائعة للمساعدة على امتصاص فيتامين ك".

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