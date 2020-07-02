الصحة تعلن تعافي 70% من المصابين بكورونا بعد الحقن بالبلازما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم : أعلن مصدر بوزارة الصحة عن استخدام طريقة لعلاج الحالات المتقدمة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق بلازما المتعافين. وكشف المصدر عن تعافي 40 شخصًا من المصابين بكورونا من أصل 60 مصابًا. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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