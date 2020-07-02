6 تأثيرات.. ماذا يحدث لجسمك بسبب الرطوبة العالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الرطوبة عبارة عن كمية بخار الماء الموجود في الهواء، ويعبر عنها بالنسبة المئوية، وكلما ارتفعت درجة الحرارة زادت كمية بخار الماء الذي يستطيع أن يحمله الهواء، ويتم تحديد الرطوبة أيضًا حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، وكلما كان الهواء دافئًا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين، وبهذا يكون الهواء تشبع ببخار الماء.

في الصيف ترتفع درجات الرطوبة في الجو، لكن كيف تؤثر على جسم الإنسان، وكيف نتخلص من الرطوبة بالمنزل؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما نقل موقع "HEALTH BEAT".

- وجود الرطوبة في الجو يؤدي إلى منع تبخر العرق من الجسم، وبقائه على سطح الجلد، ما يجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة.

- يمكن أن يتسبب التعرق المفرط في فقدان الماء والمواد الكيميائية التي يحتاجها الجسم، لكي يعمل بشكل صحيح، ما قد يعرض صحتنا للخطر.

- التعرض للإجهاد الحراري، يمكن أن يؤدي إلى حالات الإغماء أو الدوار بالإضافة إلى انه يؤثر على الجهاز التنفسي.

- يؤدي إلى وجود التهاب وحساسية الجلد، ما يسبب حدوث حكة شديدة في الجلد.

-تسبب الرطوبة جفافا وتلف الجلد والشعر، بالإضافة إلى أنها تجعل الإنسان عرضة لنزلات البرد.

- يمكن أن يساهم في الشعور بالطاقة المنخفضة والخمول.

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خطوات يجب اتباعها للتخفيف والتخلص من مشكلة الرطوبة في المنزل حفاظا على الصحة:

- تهوية الأماكن المغلقة، لمنع تراكم الرطوبة والعفن داخلها.

- يجب فتح نوافذ المنزل لزيادة التهوية وتجديد الهواء في أرجاء المنزل، ومن الأفضل ترك النوافذ مفتوحة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

- استخدام المراوح الكهربائية في فصل الصيف، للمساعدة على تحريك الهواء وتلطيف الجو.

- من الأفضل دهن الغرف وأسقف المنزل بألوان الدهانات الفاتحة كالأبيض، والألوان كالأزرق والأخضر، نظرا لأن هذه الألوان تساعد على عكس أشعة الشمس والتخلص من الحرارة.

- تنظيف الأماكن التي تتكاثر فيها فطريات العفن، والتخلص من قطع السجاد المبلولة.

- تزيين المنزل بالنباتات الطبيعية، حيث أنها لديها القدرة على امتصاص الرطوبة من الهواء.

- إزالة مصادر المياه غير الضرورية التي تتراكم حولها جزئيات العفن.