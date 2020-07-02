لربة المنزل.. أخطاء يجب تجنبها أثناء حفظ وطهي الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الدجاج من أكثر الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ولكن هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها ربة المنزل أثناء حفظ وطهي الدجاج، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعا" eatthis" و"foodandwine".

1- غسل الدجاج:

يجب عدم غسل الدجاج، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار جزيئات البكتيريا في جميع أرجاء المطبخ والأسطح المحيطة، لذا يجب تجنب ذلك تماما.

2- إذابة الدجاج على المنضدة:

يترك العديد من ربات المنزل الدجاج على الطاولة لفترة طويلة جدا بعد خروجه من الفريزر لإذابته، في حين أن درجات حرارة الغرفة، يمكن أن تتسبب في نمو البكتيريا الخطيرة عليه.

3- التتبيل بالطريقة الخاطئة:

عند وضع التوابل على الدجاج يجعل مذاقه أكثر لذة، ولكن نقعه في التوابل لفترة طويلة، يجعله عرضة لتلوث البكتيريا، التي تنتشر في درجات الحرارة الدافئة.

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4- عدم تخصيص لوح تقطيع للدجاج:

من الخطأ تقطيع الدجاج على لوح تقطيع، ثم يتم استخدام نفس اللوح لتقطيع خضروات أخرى، ويؤدي ذلك إلى انتشار البكتيريا من الدجاج إلى الخضروات.

5- طهي قطع كبيرة من الدجاج:

من الأفضل تقطيع الدجاج لقطع صغيرة وشرائح رقيقة حتى تنضج بشكل كامل وبشكل أسرع.

6- خلط الدجاج النيئ بالأطعمة الأخرى في الثلاجة:

تقع العديد من ربات المنزل في خطأ خلط الدجاج النيء مع غيره من الأطعمة مثل الخضراوات، وتتمثل خطورة ذلك في إصابة الدجاج ببكتيريا فسوف تنتقل إلى باقي الأطعمة.

7- حفظه في الدرج العلوي من الثلاجة:

يجب عدم حفظ الفراخ في الدرج العلوي بالثلاجة، وذلك للخوف من انتقال الملوثات من السوائل التي تتساقط من الأطعمة الأخرى، وتعتبر الأرفف المنخفضة هي أفضل مكان لحفظه.