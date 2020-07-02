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ملمعات شفاه 2020 ..خيارات مفعمة بالأنوثة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 03:55 مساءً - تعتبر صيحة ملمعات الشفاه موضة حيوية تنعش إطلالتك هذا الصيف . لمعان طفيف على شفتيك سيزيد من جمال ماكياجك .
اختاري الألوان الزاهية وتألقي بها في يوميات وسهرات الصيف . والتقطي أجمل الصور حيث يعتبر ملمع الشفاه الأجمل في الصور عن أحمر الشفاه الناشف . ما رأيك؟


ملمع شفاه " وج كوكو غلوس غلوسميه روز من شانيل" CHANEL Rouge Coco Gloss Glossimer Rose
 

CHANEL Rouge Coco Gloss Glossimer Rose
CHANEL Rouge Coco Gloss Glossimer Rose


ملمع شفاه " أديكت ستيلا ليب غلوس من ديور" Dior Addict Stellar Lip Gloss
 

Dior Addict Stellar Lip Gloss
Dior Addict Stellar Lip Gloss


ملمع شفاه " بومب غلوس من فانتي بيوتي" Fenty Bomb Gloss

Fenty Bomb Gloss
Fenty Bomb Gloss


ملمع شفاه " أنتردي فينيل من جيفنشي" Givenchy Interdit Vinyl

Givenchy Interdit Vinyl
Givenchy Interdit Vinyl


ملمع شفاه "هاي غلوس من كايلي " Kylie High Gloss
 

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Kylie High Gloss
Kylie High Gloss


ملمع شفاه " ليب غلوس من نارس" Nars Lip Gloss

Nars Lip Gloss
Nars Lip Gloss



ملمع شفاه " فيتو غلوس من سيسلي" Sisley Phyto Gloss
 

Sisley Phyto Gloss
Sisley Phyto Gloss


ملمع شفاه "شاين غلوس من اربان ديكاي" Urban Decay Shine Gloss

Urban Decay Shine Gloss
Urban Decay Shine Gloss

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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