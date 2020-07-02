ملمعات شفاه 2020 ..خيارات مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 03:55 مساءً - تعتبر صيحة ملمعات الشفاه موضة حيوية تنعش إطلالتك هذا الصيف . لمعان طفيف على شفتيك سيزيد من جمال ماكياجك .

اختاري الألوان الزاهية وتألقي بها في يوميات وسهرات الصيف . والتقطي أجمل الصور حيث يعتبر ملمع الشفاه الأجمل في الصور عن أحمر الشفاه الناشف . ما رأيك؟





ملمع شفاه " وج كوكو غلوس غلوسميه روز من شانيل" CHANEL Rouge Coco Gloss Glossimer Rose

CHANEL Rouge Coco Gloss Glossimer Rose

ملمع شفاه " أديكت ستيلا ليب غلوس من ديور" Dior Addict Stellar Lip Gloss

Dior Addict Stellar Lip Gloss

ملمع شفاه " بومب غلوس من فانتي بيوتي" Fenty Bomb Gloss Fenty Bomb Gloss

ملمع شفاه " أنتردي فينيل من جيفنشي" Givenchy Interdit Vinyl Givenchy Interdit Vinyl

ملمع شفاه "هاي غلوس من كايلي " Kylie High Gloss

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ملمع شفاه " ليب غلوس من نارس" Nars Lip Gloss Nars Lip Gloss



ملمع شفاه " فيتو غلوس من سيسلي" Sisley Phyto Gloss

Sisley Phyto Gloss

ملمع شفاه "شاين غلوس من اربان ديكاي" Urban Decay Shine Gloss Urban Decay Shine Gloss تابعي المزيد: أسرار جمال ديبيكا بادوكون

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