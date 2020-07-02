مكياج العيون سر جمال عروس محمد حرب لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 03:55 مساءً -

عروس محمد حربMhammad Harb لعام 2020 انطلقت بعدة أوجه وليس بوجه واحد، فقد رأينا ثلاث أنواع مكياج مختلفة على وجوه الأخوات رضا.

عروس هذه السنة مميزة، فهي التي انتصرت على جميع العقبات التي يمر بها العالم وخصوصا جائحة كورونا المستجد، لذلك قررت التعاون مع الأخوات رضا لتصميم ماسكات مخصصة للعرائس وبلمسة إبداعية قررنا تحويل الأمور السلبية إلى حالة إيجابية وفنية بامتياز، وقد تم تصوير الحملة مع فريق Direct Studio.

ما هي أبرز خطوط المكياج لهذا العام؟

خطوط المكياج

عالم المكياج على توسع وتقدم دائم، ولكن نرى الصيحات القديمة تعود إلى الواجهة من جديد لتلامس التقنيات المعاصرة.

على سبيل المثال نرى ألوان الباستيل لها الحصة الأكبر هذا الصيف ولكن نراها أيضا في صورة مختلفة.

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كيف تختار الألوان وعلى ماذا تستند لون البشرة، العينين...؟

محمد حرب

السيدة بحد ذاتها هي مصدر إلهامي الأساسي، فالالوان التي أعتمدها تستند على شخصية السيدة من ناحية لون البشرة، العينين، ولون شعرها، إلى جانب لون ثيابها.

فنتبع الالوان الدافئة إذا كانت السيدة سمراء البشرة على عكس الألوان الباردة التي نستخدمها على البشرة البيضاء.

بما أن التركيز على العينين هذا يعني أن المكياج سيكون قويا؟

التركيز على العينين

ليس من الضروري عندما نركز على منطقة العينين أن نلجأ إلى مكياج قوي، فكما ذكرت سابقا هذا يعتمد على شخصية السيدة.

وأقصد بالتركيز على هذه المنطقة بأن أبرزهما بالألوان والتقنيات المناسبة.

كيف اخترت 3 لوكات مكياج لـ 3 أخوات بألوان مختلفة هل الشخصية تلعب دور أم ماذا؟

عروس محمد

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لا شك أن الشخصية تلعب دورا أساسيا عندما نختار لوك المكياج، فحرصت أن يكون هناك تنوعا في التقنيات، والماسكات.

أولا، اتبعت على خلود المكياج السموكي الزهري- الرمادي الذي يعكس شخصية العروس الجريئة، وهذا المكياج يتناغم مع الماسك القوي المرصع بحبيبات السوارفسكي الذي تألقت به.

ثانيا، لقد دمجنا مع جينان التقنيات المعاصرة بالألوان الترابية الكلاسيكية لتعبر عن شخصية العروس المنفتحة ولكن بصورة أنيقة في الوقت عينه.

وقد أضفنا على الميكاج حبات اللؤلؤ المستوحاة من الماسك الذي ترتديه والذي يجمع بين أناقة الماضي والحاضر.

ثالثا، مكياج هالا هو المكياج الذي يعبر عني شخصيا والذي انشهرت به مؤخرا، فأجمع بين الألوان الهادئة والآيلاينر المدموج الذي يعكس شخصية العروس الكلاسيكية والمعاصرة في الوقت نفسه.

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ما هي نصائح محمد حرب الأساسية للعروس قبل الزفاف؟

أنصحها بزيارة طبيب مختص بالبشرة قبل 3 أسابيع من يوم زفافها ليقدم لها النصائح اللازمة والعلاج المناسب للبشرة.

وأنصحها في فصل الصيف تجنب أشعة الشمس لحماية بشرة وجهها، والإكثار من الترطيب إن كان من خلال كريمات الوجه أو شرب المياة بكثرة.

هل تفضل المكياج الناعم أم القوي للعرائس؟

مكياج العيون

أعتبر أن تحديد مكياج العروس لا يقتصر فقط على رأيي وعلى رأي العروس بل يجب أن نعتمد المكياج الذي يليق بها ويبرز ملامح وجهها دون تغيير ملامحها مع أخذ بعين الاعتبار بأن يلائم شخصيتها.

ما هي الألوان التي تليق بالمرأة العربية السمراء؟

الألوان الدافئة هي الأنسب للبشرة السمراء، فمشتقات الألوان الترابية والبرتقالي والذهبي هي التي تجمّل ألوان هذه البشرة وتتغانم معها.

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